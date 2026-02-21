Dove vedere in tv Derthona-Olimpia Milano, Finale Coppa Italia basket 2026: orario, programma, streaming

Si è delineata poco fa la composizione della finale di Coppa Italia basket 2026. All’Inalpi Arena di Torino, la giornata di oggi dedicata alle semifinali si è conclusa con i successi dell’Olimpia Milano e della Bertram Derthona Tortona. I meneghini sono riusciti a superare la Germani Brescia al termine di un match molto intenso mentre i piemontesi, vera sorpresa della competizione, hanno battuto la Virtus Olidata Bologna.

La finalissima in programma domani metterà quindi a confronto l’Olimpia Milano e Derthona Tortona, in un remake dell’ultimo atto del 2022 che premiò i milanesi. La squadra di Poeta parte ovviamente con tutti i favori del pronostico ma gli uomini allenati da Fioretti venderanno cara la pelle come fatto nelle due partite precedenti. Ci si aspetta quindi una grande sfida, con in palio il secondo trofeo stagionale.

Come vedere in tv la finale di Coppa Italia 2026? La finale sarà visibile in chiaro su Cielo (canale 26 Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Le piattaforme di riferimento per lo streaming sono Sky Go, NOW Tv e LBA TV. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale del match per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA COPPA ITALIA BASKET 2026

Domenica 22 febbraio

Ore 17.00 Derthona-Olimpia Milano Inalpi Arena (Torino) – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA FINALE DI COPPA ITALIA BASKET 2026

Diretta tv: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, LBA TV

Diretta Live testuale: OA Sport