LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner rincorre il podio

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche di bob a 4, uno degli ultimi eventi di queste splendide Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Eugenio Monti le ennesime emozioni azzurre con l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner che sogna di agguantare un difficile bronzo. L’italiano è staccato di 19 centesimi dal treno del podio, con le prime tre posizioni provvisorie occupate dai team tedeschi. Appuntamento alle 10.00 con la prima manche.

Primi due equipaggi tedeschi con Lochner e Friedrich che sembrano irraggiungibili, ma la terza piazza di Ammour appare attaccabile da almeno 5 team rivali. Al quarto posto a 12 centesimi dal podio troviamo infatti lo svizzero Vogt, mentre Baumgartner è a 19 centesimi dal terzo posto. Dopo una prima manche imperfetta l’azzurro ha rimediato mettendo sul ghiaccio una solidissima seconda run. L’alchimia con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea è ormai cementata, ma servirà qualcosa in più per griffare una medaglia.

Ci proveranno anche lo svizzero Follador, il britannico Hall ed il coreano Kim. Dalla terza all’ottava posizione ci sono infatti appena 30 centesimi, con un minimo errore che potrebbe risultare decisivo. Interessante anche la lotta per la qualificazione alla quarta manche, con i primi 20 equipaggi ammessi all’ultima run. Lo storico e pittoresco team di bob giamaicano è attualmente 22° ma a poco più di 10 centesimi dalla zona del taglio occupata al momento dal brasiliano Bandilatti e dal team del Liechtenstein Kranz.

La terza manche della gara di bob a 4 inizierà alle 10.00, con la quarta prevista alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta discesa per discesa dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!