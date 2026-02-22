Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 22 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 22 febbraio va in scena l’ultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo arrivati alle battute conclusive della rassegna a cinque cerchi che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane e mezzo, regalando grandissime emozioni a tutti gli appassionati e avvicinando nuovi tifosi alle discipline del ghiaccio e della neve. Verranno messi in palio cinque titoli prima della Cerimonia di Chiusura, che andrà in scena all’Arena di Verona a partire dalle ore 20.00.

L’Italia concluderà al quarto posto nel medagliere, grazie all’attuale bottino 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Si coltiva la speranza di ritoccare il saldo finale grazie a Patrick Baumgartner e compagni, che sono in piena lotta per concludere sul terzo gradino del podio nel bob a 4. L’altra azzurra in gara, oltre all’equipaggio impegnato nel budello di Cortina d’Ampezzo, sarà Anna Comarella, che si cimenterà nella 50 km di sci di fondo in Val di Fiemme.

Grandissima attesa per la finale di hockey ghiaccio maschile tra USA e Canada a Milano, mentre il curling proporrà l’atto conclusivo al femminile tra Svizzera e Svezia nella Perla delle Dolomiti. A Livigno, invece, si recupererà la finale dell’halfpipe femminile di sci freestyle (attesissima la cinese Eileen Gu, grande favorita per il titolo), sperando che le condizioni meteo siano clementi dopo la fitta nevicata di ieri che aveva costretto a questo posticipo in extremis e che non si debba optare per una dolorosa cancellazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 22 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 22 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche

10.00 SCI DI FONDO – 50 km mass start femminile

10.40 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale

11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera vs Svezia

12.12 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche

14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro: USA vs Canada

20.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 12.10 alle ore 13.30.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile: Anna Comarella

12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)