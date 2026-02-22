LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa dell’UAE Tour 2026. Oggi si conclude l’ottava edizione della corsa a tappe emiratina con la frazione passarella nel deserto. Tutto pronto quindi per una giornata destinata ad accendersi solo nei chilometri finali con l’avvicinamento alla volata.

La tappa partirà da Zayed National Museum e si concluderà dopo 148.9 chilometri totalmente pianeggianti ad Abu Dhabi Breakwater. Grande favorito è sicuramente Jonathan Milan che vuole concludere con un tris l’UAE Tour 2026. L’italiano della Lidl-Trek ha già dominato le due volate della quarta e della quinta frazione e vuole oggi aggiungere un’altra vittoria a questo entusiasmante avvio di stagione.

L’ultima frazione non dovrebbe essere un problema per Isaac del Toro che ieri ha confezionato nella tappa regina il successo che probabilmente ha messo il sigillo finale sulla generale. Il messicano è riuscito così a sottrarre la maglia rossa ad Antonio Tiberi che deve probabilmente abdicare al sogno di vincere la corsa emiratina. Il laziale conserva, alla vigilia, 20″ di ritardo dal corridore dell’UAE Team Emirates XRG.

La settima frazione partirà alle ore 10.15. OA Sport vi fornirà aggiornamenti a partire dalle 11.00. Segui con noi la DIRETTA LIVE testuale per non perdere neanche aggiornamento sulla corsa. Buon divertimento!