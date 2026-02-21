LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei test di Buriram (Thailandia) in vista del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato thailandese ci attende un turno di 8 ore di grande importanza che ci permetterà di capire se, quanto visto ieri, sarà confermato o meno, con team e piloti già proiettati verso l’esordio stagionale che arriverà nel corso del prossimo weekend sempre a Buriram.

Quale sarà il programma della giornata? Il Day-2 dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 10.00 locali). La mattinata si concluderà alle ore 07.00, quindi dopo una brevissima pausa si tornerà in azione alle ore 07.20 per concludere il lavoro alle ore 12.00. La line-up dei piloti della classe regina sarà quasi al completo in Thailandia. A mancare, sicuramente, sarà Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che si sta ancora riprendendo da un infortunio al femore di inizio gennaio. Salterà anche il primo round della stagione: sulla sua Ducati ci sarà Michele Pirro.

Cosa dovremo aspettarci da questa seconda giornata di test? Cercheremo di capire se, come si è visto ieri, tutto ruoterà intorno alla Ducati. Il team di Borgo Panigale ha fatto vedere di essere prontissimo per la nuova stagione con Pecco Bagnaia e Marc Marquez (al netto di qualche scivolata di troppo) che saranno ancora i punti di riferimento assieme ad Alex Marquez. Alle loro spalle tanta Aprilia con Marco Bezzecchi e Jorge Martin, senza dimenticare la KTM con Pedro Acosta e la Honda che sta crescendo.

La seconda ed ultima giornata dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento della classe regina alla nuova stagione del Mondiale di MotoGP 2026.