LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per il colpaccio a Parigi!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri di Gonzalo Quesada fanno visita ai cugini d’oltralpe una settimana dopo aver sfiorato il pareggio in Irlanda. Drop d’avvio alle 16.10 nella splendida cornice dello Stade Pierre-Maruoy per il posticipo domenicale che chiuderà il terzo turno aperto sabato da Inghilterra-Irlanda e Galles-Scozia.

Il coach argentino della nazionale azzurra ritrova finalmente Ange Capuozzo, che torna titolare da estremo permettendo all’ottimo Louis Lynagh di appropriarsi del suo ruolo naturale dopo essersi sacrificato nelle prime due uscite. Formazione italiana che poi ricalca quella che ha disputato un ottimo incontro a Dublino con Fusco che sosterrà Paolo Garbisi in mediana e la coppia Lamaro-Zuliani confermatissima come flanker. Stesso discorso per la prima linea composta da Fischetti, Nicotera e Cannone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI



FRANCIA:

15 Thomas Ramos

14 Théo Attissogbe

13 Émilien Gailleton

12 Fabien Brau-Boirie

11 Louis Bielle-Biarrey

10 Matthieu Jalibert

9 Antoine Dupont

8 Anthony Jelonch

7 Oscar Jegou

6 François Cros

5 Emmanuel Meafou

4 Thibaud Flament

3 Dorian Aldegheri

2 Julien Marchand

1 Jean-Baptiste Gros.

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.

ITALIA:

15 Ange Capuozzo

14 Louis Lynagh

13 Tommaso Menoncello

12 Leonardo Marin

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Alessandro Fusco

8 Lorenzo Cannone

7 Manuel Zuliani

6 Michele Lamaro (C)

5 Andrea Zambonin

4 Niccolò Cannone

3 Simone Ferrari

2 Giacomo Nicotera

1 Danilo Fischetti

A disposizione:

16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu

Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, inizierà alle 16.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!