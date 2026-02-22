LIVE USA-Canada, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: la finale più attesa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra gli Stati Uniti d’America ed il Canada, finale per l’oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Era la finale più attesa da tutti alla vigilia della rassegna a cinque cerchi con le due nordamericane che non hanno deluso le aspettative.

Gli Stati Uniti d’America hanno vinto il proprio girone battendo Lettonia (5-1), Danimarca (6-3) e Germania (5-1). Gli americani hanno faticato più del previsto nei quarti di finale contro la Svezia, dove si sono imposti per 2-1 ma solamente dopo l’overtime. In semifinale tutto facile per la nazionale a stelle e strisce che ha dominato la Slovacchia per 6-2.

Cammino analogo per il Canada che arriva alla finale da imbattuto. Nel girone i canadesi hanno sconfitto Cechia (5-0), Svizzera (5-1) e Francia (10-2). Nei quarti di finale i nordamericani hanno rischiato tanto nel remake della sfida con la Cechia trovando la rete del pareggio a pochi minuti dalla fine del terzo periodo e poi vincendo all’overtime per 4-3. In semifinale i canadesi hanno sconfitto 3-2 la Finlandia.

La finale per l'oro del torneo di hockey maschile è in programma alla Milano Santagiulia IHO Arena alle 14.10.