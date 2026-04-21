Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn

Bellissima seconda tappa con protagonisti gli italiani al Tour of the Alps 2026. Nella frazione con arrivo in Val Martello, che faceva parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, a vincere è il favorito: Giulio Pellizzari, che trova il secondo successo in carriera e va a vestire anche la maglia di leader della classifica generale.

Nove corridori sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca Verrando (Solution Tech NIPPO Rali), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Dominik Rober (Team Vorarlberg), Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Benjamin Eckerstorfer (Austria), David Paumann (Austria) e Valentin Poschacher (Austria).

A guidare l’inseguimento del gruppo la Tudor Pro Cycling Team che si è presa la responsabilità di tenere sotto controllo il margine dei fuggitivi. A mano a mano il gap è diminuito, con l’approccio all’ultima salita che ha visto i fuggitivi con 1′ di vantaggio.

A provare la mossa disperata un super Mattia Gaffuri che è riuscito in salita a resistere all’inseguimento dei big. Il primo attacco nel gruppo è stato lanciato dalla Ineos Grenadiers, con Thymen Arensman a scattare con Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe) in formissima alla ruota del neerlandese. Da dietro è rientrato, attaccando Giulio Pellizzari: ripreso Gaffuri, ma non è riuscito a fare la differenza il marchigiano e alla fine il drappello si è compattato con anche Egan Bernal e Aleksandr Vlasov.

Volata ristretta davanti: Pellizzari è riuscito a primeggiare su Arensman e Gaffuri. Sesto, nonostante un eccezionale lavoro da gregario, Finn, nono Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber), dodicesimo un brillantissimo Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).