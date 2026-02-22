Atletica oggi, Campionati Italiani cross 2026: orari, tv, programma, streaming

Quest’oggi, domenica 22 febbraio, andranno in scena tutte le gare individuali dei Campionati Italiani cross 2026 tra gli splendidi templi del parco archeologico di Selinunte. La rassegna tricolore di corsa campestre, che si era aperta ieri con lo svolgimento delle staffette, approda in Sicilia ed in particolare a Castelvetrano (Trapani) per un’edizione in cui è attesa anche la partecipazione di Nadia Battocletti.

La 25enne trentina, sei volte campionessa europea del cross, ha scelto di onorare la Festa del Cross e andrà a caccia del sesto sigillo consecutivo nella categoria assoluta ai Campionati Italiani di corsa campestre pochi giorni dopo la trionfale trasferta di Lievin in cui ha battuto il primato nazionale dei 3000 metri indoor sfiorando peraltro il record europeo con 8:26.44.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi valevoli per i Campionati Italiani di cross 2026. L’evento sarà visibile in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CROSS 2026 OGGI

Domenica 22 febbraio

9.00 Gara maschile Seniores/Promesse, cross corto (3 chilometri)

9.20 Gara femminile Seniores/Promesse, cross corto (3 chilometri)

9.50 Gara maschile Cadetti (3 chilometri)

10.10 Gara femminile Cadette (2 chilometri)

10.30 Gara maschile Allievi (5 chilometri)

11.00 Gara femminile Allieve (4 chilometri)

11.30 Gara maschile Juniores (8 chilometri)

12.15 Gara femminile Juniores (6 chilometri)

12.55 Gara maschile Seniores/Promesse (10 chilometri)

13.45 Gara femminile Seniores/Promesse (8 chilometri)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CROSS OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.