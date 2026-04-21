Sport in tv
Sport in tv oggi (21 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 21 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano la seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Si inizierà a fare sul serio e i corridori di vertice vorranno testarsi per provare la gamba, come si suol dire. Un appuntamento ideale in vista della prima grande corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia.
In evidenza poi le qualificazioni del torneo di Madrid, con la giovanissima Tyra Grant che, nel tabellone cadetto grazie a una wild card, spingerà per entrare nel main draw e viversi al 100% l’esperienza nella capitale spagnola. In serata poi tanto calcio con la Coppa Italia e i campionati stranieri, senza dimentica la disputa del turno infrasettimanale della Serie A di calcio a 5.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 21 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 21 aprile
10:30 Lotta, Europei 2026: seconda giornata (qualificazioni) – Diretta streaming su UWW+.
11:00 Tennis, ATP Madrid 2026: turno decisivo qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.
11:00 Tennis, WTA Madrid 2026: turno decisivo qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.
(Grant vs Udvardy 2° match e inizio programma alle 11:00)
11:00 Tennis, WTA Madrid 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
11:35 Ciclismo, Tour of the Alps 2026: seconda tappa – Diretta tv dalle 13:35 su RaiSport HD; in streaming dalle 13:35 RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
14.00 Sollevamento pesi, Europei 2026: 63 kg femminile – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
16:45 Lotta, Europei 2026: seconda giornata (fase finale) – Diretta streaming su UWW+.
17.00 Sollevamento pesi, Europei 2026: 71 kg maschile – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
17:00 Calcio a 5, Serie A 2026: Meta Catania Bricocity vs Came Treviso – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
19:00 Calcio, Liga 2026: Athletic vs Osasuna – Diretta streaming su DAZN.
19:00 Calcio, Liga 2026: Maiorca vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Calcio a 5, Serie A 2026: Roma 1927 vs Ecocity Genzano – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:00 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Feldi Eboli vs Active Network – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Napoli Futsal vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Pirossigeno Cosenza vs Sporting Sala Consilina – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo, NOW e su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Sandro Abate vs Global Work Capurso – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Saviatesta Mantova vs L84 Torino – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.
20:30 Pallanuoto, Champions League 2026: Pro Recco vs Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Inter vs Como – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.
21:00 Calcio, Premier League 2026: Brighton vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.
21:30 Calcio, Liga 2026: Real Madrid vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.
21:30 Calcio, Liga 2026: Girona vs Betis – Diretta streaming su DAZN.
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 13.35