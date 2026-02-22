Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 22 febbraio, programma, streaming

La 21ª giornata di Superlega 2025-2026, penultima della regular season, può scrivere verdetti pesantissimi in vetta e in coda. Il regolamento è chiaro: le prime otto accedono ai playoff Scudetto, mentre retrocede soltanto l’ultima classificata. Con due turni ancora da disputare, la corsa è apertissima su più fronti, ma alcune sentenze possono già arrivare in questo weekend.

Il match simbolo è stata senza dubbio Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia, che si è giocata ieri. Alle loro spalle l’Itas Trentino (44) è chiamata a difendere il terzo posto sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza (40). I trentini hanno superato Grottazzolina al tie-break con Lavia trascinatore, mentre Piacenza, pur sconfitta a Perugia, ha dimostrato solidità e profondità. In palio c’è una fetta importante di griglia playoff: vincere significa consolidare o migliorare la posizione in vista dei quarti.

Molto delicata la trasferta della Cucine Lube Civitanova (35) a Cisterna. I marchigiani, sesti, arrivano dalla sconfitta al tie-break contro Modena e non possono permettersi passi falsi per non scivolare verso la parte bassa delle prime otto. Cisterna (14), invece, è pienamente coinvolta nella lotta per evitare l’ultimo posto: il 3-0 su Cuneo nell’ultimo turno ha riacceso entusiasmo e ambizioni.

La Valsa Group Modena (41), fresca di successo in rimonta a Civitanova con Davyskiba MVP, fa visita alla Yuasa Battery Grottazzolina (6). I marchigiani sono ormai lontani da ogni obiettivo di classifica, mentre Modena vuole consolidare il quarto posto e magari avvicinare Trento.

Il derby lombardo tra Vero Volley Monza (22) e Allianz Milano (29) pesa moltissimo in chiave playoff. Monza ha ritrovato ritmo battendo Padova 3-0 con Frascio sugli scudi; Milano, dopo lo stop contro Verona, cerca punti per mettere al sicuro il settimo posto e magari scalare ancora. Infine, riflettori puntati su Cuneo (14) – Sonepar Padova (15). Con Grottazzolina staccata, in palio c’è la gloria e probabilmente la terz’ultima posizione. Padova ha un punto di vantaggio, ma Cuneo gioca in casa e vuole salutare con gioia il proprio pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 22 febbraio della 21ma giornata della Superlega maschile.