LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del World Indoor Tour, massimo circuito dell’atletica al coperto che questa sera avverrà a Torun, in Polonia con molti azzurri che daranno il meglio di loro per vincere o per lo meno lottare in tutte le discipline protagoniste del pomeriggio polacco.

Questa è l’ultima tappa del World Indoor Tour, che si chiuderà proprio nello stesso amplesso sportivo dove, tra esattamente un mese, tra il 20 e il 22 marzo, gli atleti di tutto il mondo gareggeranno per i Campionati Mondiali indoor. L’Italia, nel meeting polacco, sicuramente su Zaynab Dosso che nei 60 metre vorrà dire la sua dopo aver sfiorato il suo stesso record italiano di 7.01 a Belgrado.

Presenti anche Leonardo Fabbri nel getto del peso, con Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi nei 60 metri ostacoli mentre, nel mezzofondo, gli azzurri sono presenti con Pietro Arese e Marta Zenoni nei 1500 metri e Eloisa Coiro negli 800. Torna in pista anche Larissa Iachipino: terza uscita stagionale per lei dopo il 6,93 di Ancona e il 6,84 di Karlsruhe.

Il meeting di Torun del World Indoor Tour inizierà alle 16.00 e verrà disputato alla Kujawsko-Pomorska Arena, anche detta Arena Torun. Il getto del peso è la prima disciplina in programma, con il salto in lungo che invece inizierà alle 17.30 e con la finale dei 60 metri femminili che partirà alle 18.50. Segui l’intero meeting in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!