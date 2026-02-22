LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favorite

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km femminile a tecnica classica dei i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si avvia alla conclusione con l’appuntamento più iconico e impegnativo: la 50 km a tecnica classica, ultima gara del calendario e prova che assegnerà le ultime medaglie sulla pista di Tesero, in Val di Fiemme. La partenza della mass start è fissata per le ore 11.00, in una cornice che si preannuncia spettacolare e carica di significato.

Per il settore femminile si tratta di una novità storica. Mai prima d’ora alle Olimpiadi le donne avevano affrontato i cinquanta chilometri: fino all’edizione di Pechino 2022, infatti, la distanza massima era rappresentata dalla 30 km, disputata in tecnica libera e vinta in quell’occasione dalla norvegese Therese Johaug davanti a Jessie Diggins e Kerttu Niskanen. A distanza di quattro anni il programma si allinea definitivamente a quello maschile, introducendo una gara che metterà alla prova resistenza, gestione tattica e capacità di interpretare il ritmo su un tracciato esigente.

La vigilia sembra parlare soprattutto svedese. Frida Karlsson si presenta come il riferimento tecnico più solido sulla lunga distanza in classico, forte di una stagione di altissimo livello e di una spiccata attitudine alle prove di endurance. Il dubbio potrebbe riguardare le sue condizokni non ottimali, visto che è stata vittima di un attacco influenzale nei giorni scorsi. Accanto a lei c’è un’altra protagonista attesa come Ebba Andersson, atleta completa e capace di cambiare passo nei momenti decisivi. Ma il duello scandinavo non si esaurisce qui: la Norvegia schiera carte importanti come Astrid Øyre Slind e Heidi Weng, fondiste esperte e abituate a gestire sforzi prolungati con grande lucidità.

Non mancano però le alternative credibili. La finlandese Kerttu Niskanen, tradizionalmente molto efficace in tecnica classica, potrebbe provare a spezzare l’egemonia svedese e norvegese con un’azione da lontano. Attenzione anche alla statunitense Jessie Diggins, atleta dal grande temperamento agonistico, capace di esaltarsi nelle giornate che contano e di interpretare la mass start con intelligenza tattica. In casa Italia l’attenzione è rivolta ad Anna Comarella, unica azzurra al via. Per lei sarà una sfida durissima ma anche un’opportunità preziosa per confrontarsi con l’élite mondiale in una gara che richiede pazienza, gestione delle energie e capacità di soffrire fino all’ultimo chilometro.

La 50 km in classico promette dunque spettacolo e selezione naturale. Sarà una gara di logoramento, in cui il gruppo potrebbe restare compatto nella prima parte per poi esplodere sotto i colpi delle favorite. A Tesero si assegneranno le ultime medaglie del fondo olimpico: una chiusura solenne per una disciplina che ha regalato emozioni intense per tutta la durata dei Giochi.

Si comincia a partire dalle ore 10.00.