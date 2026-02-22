LIVE Svezia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Svizzera, incontro valido per la Finale del torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Entrambe le squadre hanno mostrato fin dall’inizio del torneo una grande condizione di forma. Le svedesi hanno concluso il round robin in prima posizione con un record di 7 partite vinte e solo 2 sconfitte mostrando un grande curling fatto di freddezza e precisione. La spedizione scandinava può già vantare l’oro conquistato nella gara mista dai fratelli Wranaa, ma il quartetto femminile vorrà sicuramente arricchire il già più che sufficiente bottino di questi Giochi Olimpici. La Svizzera invece arriva a questa sfida dopo la parziale delusione della squadra maschile che, dopo un round robin dominato, è riuscita a conquistare “solamente” la medaglia d bronzo.

Le rossocrociate, qualificatesi alle semifinali come terze del girone unico, hanno rispettato il pronostico vincendo contro gli USA. Le elvetiche si sono imposte con il punteggio di 7-4 al termine di un confronto equilibrato, ma sempre in mano alla squadra guidata da Silvana Tirinzoni. La Svezia ha invece compiuto l’impresa del giorno, sconfiggendo il Canada per 6-3: le Campionesse del Mondo 2024 e 2025 hanno ceduto al cospetto delle scatenate scandinave.

Terza finale olimpica della storia per la Svizzera, che perse nel 2022 contro la Gran Bretagna e nel 2006 proprio contro la Svezia. Le elvetiche sono riusite nell’impresa di vincere quattro titoli mondiali consecutivi fra il 2019 e il 2023, ma non hanno mai vinto un oro olimpico; sarà questa la volta buona? Le svedesi, invece, inseguiranno il quattro sigillo dopo quelle di Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018.

Si parte alle 11:05.