A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (15 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 15 febbraio, nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta maschile di sci di fondo, le dual moguls maschili di sci freestyle, il gigante femminile di sci alpino, le pursuit di biathlon, i 500 femminili di speed skating, le gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, ed il trampolino grande femminile di salto con gli sci.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile. La tigre di La Salle, dopo aver estasiato nel superG sull’Olympia delle Tofane, andrà in cerca della magica doppia tra le porte larghe, ma non sarà affatto semplice. Il livello della concorrenza è particolarmente alto. Per quanto concerne la bergamasca, messe alle spalle la velocità, cercherà di dare il meglio di sé senza troppe aspettative.

Fari puntati anche nel biathlon negli inseguimenti che andranno ad assegnare altre medaglie. Tommaso Giacomel, visto l’esito della sprint è in una condizione difficile per la top-3, mentre Lisa Vittozzi tra le donne può ambire a qualcosa di importante. Vedremo se la sappadina sarà accompagnata da precisione al poligono e dalla velocità sugli sci stretti, venuta meno finora. Questo e molto altro…

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 15 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche: Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

11.15 BIATHLON – 12.5 km inseguimento maschile: Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martina Carollo, Federico Pellegrino)

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche: eventuali Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, quarti di finale: Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca

14.15 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, semifinali: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.35 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, small final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.40 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, big final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)



17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili: Serena Pergher

18.00 SKELETON – Gara a squadre miste: Italia (coppie da ufficializzare)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale: eventuali Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche: Miro Tabanelli

21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche): Miro Tabanelli