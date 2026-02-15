Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 15 febbraio, streaming, calendario italiani in gara

Oggi domenica 15 febbraio va in scena la dodicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un sabato avaro di soddisfazioni e anche caratterizzato dall’ingiustizia subita da Pietro Sighel sui 1500 metri, dall’uscita di Alex Vinatzer in gigante e dal quinto posto di Lisa Vittozzi nella sprint di biathlon.

Lo sci alpino offrirà l’attesissimo gigante femminile a Cortina d’Ampezzo: Federica Brignone tornerà all’attacco dopo aver trionfato nel superG e proverà a stupire ancora una volta, ma attenzione anche a Sofia Goggia e a Lara Della Mea tra le porte larghe dell’Olympia delle Tofane. Si vuole sognare in grande con la staffetta maschile di sci di fondo: Federico Pellegrino e compagni sapranno stupire e attaccare il podio sulle nevi della Val di Fiemme?

Grande giornata tra neve e poligono di Anterselva per gli inseguimenti di biathlon: riflettori puntati su Lisa Vittozzi, che partirà per quinta e inseguirà una medaglia, mentre si spera in una rimonta molto complessa da parte di Tommaso Giacomel. Michela Moioli tornerà in gara dopo il bronzo conquistato nello snowboardcross e si cimenterà nella prova a coppie miste insieme a Lorenzo Sommariva: il binomio tricolore saprà regalarsi una gioia).

Difficile sperare in qualcosa di concreto sui 500 metri femminili di speed skating e nella gara a squadre miste di skeleton, in programma anche la gara dal trampolino grande femminile e le dual moguls maschili di sci freestyle. Tre impegni per l’Italia nel curling: gli uomini incroceranno la Cechia e la Norvegia, mentre le donne se la dovranno vedere con la Danimarca. In serata grande tifo per Sara Conti e Niccolò Macii nello short program delle coppie di pattinaggio artistico: incomincia la rincorsa verso il podio degli azzurri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 15 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 15 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna – Diretta tv su Rai2 fino alle 9.45, poi dalle 11.00 su RaiSportHD

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche – Diretta tv su Rai2

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche

10.15 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, sedicesimi di finale – Diretta tv su RaiSportHD

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, ottavi di finale

11.15 BIATHLON – Inseguimento maschile – Diretta tv su Rai2

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per il bronzo

11.47 BOB – Monobob femminile, seconda manche

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta maschile – Diretta tv su Rai2 fino alle 13.00, poi RaiSportHD

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche – Diretta tv su Rai2

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, quarti di finale – Diretta tv su RaiSportHD

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA- Diretta tv su RaiSportHD dalle 15.00

14.15 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni

14.15 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, semifinali – Diretta tv su RaiSportHD

14.35 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, finale B – Diretta tv su RaiSportHD

14.40 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, finale per l’oro – Diretta tv su RaiSportHD

14.45 BIATHLON – Inseguimento femminile – Diretta tv su Rai2

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale – Diretta tv su Rai2

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia – Diretta tv su RaiSportHD

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminile – Diretta tv su Rai2

18.00 SKELETON – Gara a squadre mista – Diretta tv su Rai2

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno – Diretta tv su Rai2

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport. Possibili passaggi anche su Rai2

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) – Qualche collegamento su Rai2 e RaiSportHD in alternanza con altri sport

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program coppie – Diretta tv su Rai2 dalle 20.15 alle 20.30, RaiSportHD dalle 20.45 alle 21.00, Rai2 dalle 21.00 in poi

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.45 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche: Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

11.15 BIATHLON – 12.5 km inseguimento maschile: Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martina Carollo, Federico Pellegrino)

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche: eventuali Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, quarti di finale: Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca

14.15 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, semifinali: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.35 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, small final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.40 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, big final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)



17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili: Serena Pergher

18.00 SKELETON – Gara a squadre miste: Italia (coppie da ufficializzare)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale: eventuali Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche: Miro Tabanelli

21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche): Miro Tabanelli

