Kimi Antonelli “il quattro vien da sé!”: altra vittoria in Canada e allungo nel Mondiale! 2° un super Hamilton

Andrea Kimi Antonelli cala il poker e vince anche il Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è riscattato dal deludente terzo posto di ieri nella Sprint, dando vita ad un nuovo magnifico duello con il compagno di squadra George Russell e approfittando del suo ritiro verso metà gara (causato da un problema tecnico) per ottenere il quarto successo consecutivo in stagione.

Il diciannovenne di Casalecchio di Reno ha trionfato sul circuito cittadino di Montreal realizzando un’impresa statistica senza precedenti nella storia della categoria, avendo collezionato ben tre vittorie di fila immediatamente dopo essersi spinto per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. Il ko di Russell, oltre a semplificare il lavoro di Kimi nella corsa odierna (dopo un primo stint estremamente intenso con diversi sorpassi e controsorpassi), lo proietta anche in fuga nel Mondiale grazie ad un guadagno di 25 punti in un colpo solo (da +18 a +43) sul suo primo avversario.

Alle spalle di Antonelli si è accesa nel finale una splendida battaglia per il posto d’onore tra i pluricampioni mondiali Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il veterano inglese della Ferrari che ha avuto la meglio centrando il miglior risultato in gara della sua nuova avventura in rosso mentre il fenomeno olandese della Red Bull si è preso il primo podio dell’anno anche grazie alla domenica da incubo della McLaren, fuori dalla zona punti con entrambe le macchine (Lando Norris out per problemi di affidabilità, Oscar Piastri due volte doppiato tra errori e penalità) dopo la folle scelta strategica iniziale di partire con gomme intermedie su un asfalto quasi totalmente asciutto. Gara anonima e quarta piazza per Charles Leclerc con l’altra Ferrari.

Grazie a questa vittoria in Canada, Antonelli guida adesso la classifica generale del campionato dopo cinque Gran Premi con un margine di 43 punti su Russell, 56 su Leclerc, 59 su Hamilton, 73 su Norris, 83 su Piastri e 88 su Verstappen. Mercedes resta inoltre saldamente in vetta al Mondiale costruttori, allungando a +113 sulla McLaren ma vedendo avvicinarsi la Ferrari a -72.

CLASSIFICA GP CANADA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +10.768

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) +11.276

4. Charles Leclerc (Ferrari) +44.151

5. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1 Lap

6. Franco Colapinto (Alpine) +1 Lap

7. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 Lap

8. Pierre Gasly (Alpine) +1 Lap

9. Carlos Sainz (Williams) +1 Lap

10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1 Lap

11. Oscar Piastri (McLaren) +2 Laps

12. Nico Hulkenberg (Audi) +2 Laps

13. Gabriel Bortoleto (Audi) +2 Laps

14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2 Laps

15. Lance Stroll (Aston Martin) +4 Laps

16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4 Laps

NC. Sergio Perez (Cadillac)

NC. Lando Norris (McLaren)

NC. George Russell (Mercedes)

NC. Fernando Alonso (Aston Martin)

NC. Alexander Albon (Williams)

NC. Arvid Lindblad (Racing Bulls)