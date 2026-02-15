BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari inseguimenti, streaming, pettorali di partenza
Oggi, domenica 15 febbraio, sulle nevi Anterselva sarà la giornata degli inseguimenti in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate al biathlon. Ad aprire le danze saranno gli uomini, dalle 11.15. Un nuovo confronto dopo quanto è accaduto nella 10 km sprint che ha definito anche i distacchi di partenza di questa prova.
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.15
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45
Una gara in cui si è dato seguito a una tendenza nel corso di questi Giochi, cioè che gli sci degli atleti francesi sono veramente dei “missili”. I riscontri che stanno venendo fuori, infatti, non possono prescindere da questa constatazione, senza chiaramente disconoscere quanto di buono stiano facendo i biathleti transalpino.
Per questo non si può che considerarli favoriti anche per questo format. In casa Italia ci si lecca le ferite con Lukas Hofer che cercherà di fare il meglio possibile e Tommaso Giacomel costretto a una rimonta praticamente impossibile, viste le sue percentuali molto deficitarie al poligono nel corso della sprint citata. Si spera in una reazione anche emotiva del trentino. Qualificato anche il sorprendente Nicola Romanin.
Dalle 14.45 sarà la volta delle donne nel medesimo format. Lisa Vittozzi dovrà anche lei fare i conti con un contesto in cui le rivali francesi hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più, oltre alla verve sorprendente della norvegese Maren Kirkeeide, vincitrice della sprint. Il Bel Paese si aggrappa alla sappadina per le speranze di podio. Al via anche Michela Carrara, Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller senza velleità da podio.
La diretta tv dei due inseguimenti, validi per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
Ore 11.15 12.5 km pursuit maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2
Ore 14.45 10 km pursuit femminile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:00
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:14
3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:16
4 JACQUELIN Emilien FRA 0:16
5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:25
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:43
7 PONSILUOMA Martin SWE 0:47
8 BOTN Johan-Olav NOR 0:58
9 PERROT Eric FRA 1:02
10 HORN Philipp GER 1:09
11 HIIDENSALO Olli FIN 1:09
12 WRIGHT Campbell USA 1:10
13 HOFER Lukas ITA 1:22
14 BURKHALTER Joscha SUI 1:22
15 STALDER Sebastian SUI 1:34
16 ROMANIN Nicola ITA 1:34
17 HARTWEG Niklas SUI 1:39
18 SEPPALA Tero FIN 1:41
19 ZOBEL David GER 1:42
20 HORNIG Vitezslav CZE 1:42
21 HARJULA Tuomas FIN 1:43
22 GIACOMEL Tommaso ITA 1:43
23 STRELOW Justus GER 1:46
24 MANDZYN Vitalii UKR 1:47
25 FAK Jakov SLO 1:52
26 NAWRATH Philipp GER 1:53
27 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:55
28 KRCMAR Michal CZE 1:57
29 GUNKA Jan POL 1:57
30 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:04
31 RUNNALLS Adam CAN 2:09
32 LOZBERS Rihards LAT 2:12
33 MIKYSKA Tomas CZE 2:12
34 PLANKO Lovro SLO 2:13
35 VIDMAR Anton SLO 2:17
36 DOVZAN Miha SLO 2:17
37 GALICA Grzegorz POL 2:18
38 CLAUDE Florent BEL 2:21
39 MUELLAUER Fabian AUT 2:24
40 INVENIUS Otto FIN 2:27
41 CLAUDE Fabien FRA 2:30
42 TODEV Blagoy BUL 2:31
43 STEFANSSON Malte SWE 2:31
44 ZAHKNA Rene EST 2:34
45 KARLIK Mikulas CZE 2:37
46 EDER Simon AUT 2:38
47 SCHOMMER Paul USA 2:38
48 CONNELLY Zachary CAN 2:40
49 STROLIA Vytautas LTU 2:44
50 JAKOB Patrick AUT 2:44
51 KIREYEV Vladislav KAZ 2:49
52 MISE Edgars LAT 2:50
53 SIIMER Kristo EST 2:50
54 SHAMAEV Dmitrii ROU 2:50
55 PLETZ Logan CAN 2:54
56 VASILEV Konstantin BUL 2:59
57 BADACZ Konrad POL 3:00
58 BORGULA Jakub SVK 3:02
59 LEGOVIC Matija CRO 3:06
60 SLETTEMARK Sondre DEN 3:06
PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 KIRKEEIDE Maren NOR 0:00
2 MICHELON Oceane FRA 0:04
3 JEANMONNOT Lou FRA 0:24
4 TODOROVA Milena BUL 0:40
5 VITTOZZI Lisa ITA 0:41
6 MINKKINEN Suvi FIN 0:50
7 PREUSS Franziska GER 1:00
8 ZUK Kamila POL 1:09
9 ANDEXER Anna AUT 1:09
10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:12
11 HRISTOVA Lora BUL 1:13
12 VOIGT Vanessa GER 1:14
13 MEIER Lea SUI 1:17
14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:19
15 BENDIKA Baiba LAT 1:23
16 VOLFA Estere LAT 1:27
17 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 1:27
18 OEBERG Hanna SWE 1:27
19 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:29
20 TANNHEIMER Julia GER 1:32
21 REPINC Lena SLO 1:33
22 GESTBLOM Linn SWE 1:33
23 CARRARA Michela ITA 1:34
24 DZHIMA Yuliia UKR 1:35
25 KLEMENCIC Polona SLO 1:37
26 CLOETENS Maya BEL 1:37
27 OEBERG Elvira SWE 1:38
28 JAKIELA Joanna POL 1:40
29 BASERGA Amy SUI 1:46
30 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:50
31 CHU Yuanmeng CHN 1:52
32 GANDLER Anna AUT 1:54
33 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:55
34 SIMON Julia FRA 1:56
35 MAGNUSSON Anna SWE 1:57
36 KUZMINA Anastasiya SVK 2:00
37 KUELM Susan EST 2:03
38 BULINA Sanita LAT 2:07
39 LIE Lotte BEL 2:08
40 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 2:10
41 SIDOROWICZ Natalia POL 2:10
42 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2:11
43 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:12
44 WIERER Dorothea ITA 2:13
45 MAKA Anna POL 2:14
46 CHARVATOVA Lucie CZE 2:15
47 IRWIN Deedra USA 2:19
48 MENG Fanqi CHN 2:19
49 TRAUBAITE Judita LTU 2:19
50 VINKLARKOVA Tereza CZE 2:20
51 REMENOVA Maria SVK 2:21
52 GROTIAN Selina GER 2:23
53 KAPUSTOVA Ema SVK 2:23
54 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:24
55 GASPARIN Aita SUI 2:24
56 PEIFFER Benita CAN 2:28
57 TOMINGAS Tuuli EST 2:33
58 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:38
59 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:38
60 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:40