Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (sabato 14 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 14 febbraio, ottavo giorno di gare nelle Olimpiadi Invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track.

Nel gigante maschile di sci alpino l’attenzione sarà su Luca De Aliprandini, atleta di grande esperienza e già più volte protagonista in Coppa del Mondo, chiamato a sfruttare al massimo la pista di casa per puntare al podio. Accanto a lui, occhi puntati anche su Giovanni Franzoni, giovane talento capace di interpretare al meglio tracciati tecnici e selettivi, su Tobias Kastlunger, solido e costante tra le porte larghe, e su Alex Vinatzer, che può far valere aggressività e qualità tecniche in una gara dove anche i distacchi minimi possono fare la differenza.

Nel biathlon, la sprint femminile rappresenta una delle occasioni più concrete per il podio azzurro. Riflettori puntati su Dorothea Wierer, campionessa di esperienza e sangue freddo al poligono, e su Lisa Vittozzi, tra le atlete più competitive del circuito internazionale nelle ultime stagioni. Al loro fianco, Hannah Auchentaller e Michela Carrara proveranno a inserirsi nella lotta alle posizioni che contano, sfruttando precisione al tiro e velocità sugli sci per sorprendere le favorite.

Infine, grande attesa nello short track sui 1500 metri maschili, distanza tattica e imprevedibile. Pietro Sighel rappresenta una delle carte più solide per l’Italia grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di gestire batterie e semifinali con intelligenza. Insieme a lui, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini cercheranno di farsi largo tra contatti e cambi di ritmo, in una gara dove strategia e tempismo possono valere quanto la velocità pura. Da non dimenticare l’impegno di Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti nei 1000 metri donne, nonché nella staffetta femminile.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 14 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale: Manuela Passaretta (se recupera dal problema fisico)

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile: Italia (Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol)

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6: Patrick Baumgartner

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche: eventuali Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili: Jeffrey Rosanelli

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali: Italia (formazione da definire)

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI SCI DI FONDO DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.45

LA DIRETTA LIVE DELLO SPEED SKATING DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.40

LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE ALLE 18.00 E ALLE 19.35

LA DIRETTA LIVE DEL SALTO CON GLI SCI MASCHILE DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05

LA DIRETTA LVIE DELLE QUALIFICAZIONI DI BIG AIR FEMMINILE DI FREESTYLE ALLE 19.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 20.15