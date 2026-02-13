Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Giacomel in forma troppo presto, Ghiotto abdica nel modo peggiore

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (venerdì 13 febbraio)

Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio, 7.5: gli azzurri stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa. Sulla carta la Slovacchia sembrava una compagine fuori portata. Invece la selezione tricolore ci ha creduto sino in fondo, cedendo solo per 2-3 e sfiorando persino l’overtime. Davvero l’Italia sta facendo una figura più che dignitosa.

Michela Moioli (snowboardcross), 8,5: sul volto aveva gli sfregi della tremenda caduta patita l’altroieri, con tre ore trascorse in ospedale a causa di un trauma facciale. Questa ragazza è stata più forte di tutto, anche del dolore e della sfortuna. Terza medaglia in tre Olimpiadi, un bronzo che arriva nell’età della maturità. E nella gara a coppie miste potrà provare a rimpinguare il bottino.

Lisa Francesia Boirai (snowboardcross), 6: prima Olimpiade a 17 anni. A tratti ha dimostrato di saper andare veloce, ma anche di essere ancora grezza dal punto di vista tattico. Questa ragazza ha tutto per scalare le gerarchie internazionali.

Sofia Groblechner (snowboardcross), 6,5: si toglie la soddisfazione di superare lo scoglio degli ottavi di finale e dimostra di poter dire la sua a questi livelli.

Martino Carollo (sci di fondo), 7: un settimo posto di grande prestigio nella 10 km tl con partenza ad intervalli. La forma è tornata quella di inizio stagione. Ottime notizie in vista della staffetta.

Simone Daprà (sci di fondo), 6: dopo l’ottima sprint, non sfigura neppure oggi, con una 17ma piazza più che dignitosa. Non sufficiente però per conquistarsi il posto per il quartetto.

Davide Graz (sci di fondo), 5: parte forte, forse troppo. Poi paga dazio e conclude addirittura 41°. La speranza è che nel finale abbia pensato a salvare la gamba in vista della staffetta di domenica.

Tommaso Giacomel (biathlon), 4: purtroppo sta steccando completamente l’Olimpiade. Strategicamente ha puntato tanto, forse quasi tutto sulla Coppa del Mondo, determinato a primeggiare in classifica generale. La forma appare in netto calo rispetto ad inizio gennaio, inoltre ha perso sicurezza al poligono. Tre gare individuali sono ormai andate: il distacco di 1’43” accumulato nella sprint ha già compromesso le velleità di rimonta nell’inseguimento. Resta la mass start per salvare il bilancio. Altrimenti bisognerà interrogarsi su cosa non ha funzionato.

Lukas Hofer (biathlon), 6,5: un errore gli costa l’approdo nella top10. Si conferma comunque costante e sul pezzo.

Nicola Romanin (biathlon), 7: disputa la miglior gara della vita proprio alle Olimpiadi. Convocato in extremis, conclude 16° senza errori al poligono. A questo punto andrà giocoforza tenuto in considerazione per la staffetta.

Elia Zeni (biathlon), 4,5: risultato molto negativo, 62° a 3’07” e con tre errori. È l’indiziato principale a perdere il posto in staffetta qualora venga promosso Romanin.

Davide Ghiotto (speed skating), 4: abdica nel modo peggiore. Dopo aver dominato gli ultimi tre Mondiali, non sale nemmeno sul podio olimpico dei 10000 metri, lui che era stato bronzo a Pechino 2022 quando non era ancora all’apice della carriera. Aveva un piano tattico ben chiaro da attuare. Quando si è reso conto di non avere le gambe per farlo, è saltato completamente di testa, alzando bandiera bianca. Speriamo in una reazione per il team-pursuit.

Riccardo Lorello (speed skating), 6: i 10000 metri non sono ancora la sua distanza. L’ottavo posto è un buon punto di partenza in vista del prossimo quadriennio, dove dovrà diventare l’azzurro di punta nelle lunghe distanze.

Alessandra Fumagalli (skeleton), 6: sta disputando la prima stagione veramente su discreti livelli ed anche il 14° posto a metà gara lo conferma. Al momento è la migliore italiana.

Valentina Margaglio (skeleton), 5: salvo qualche exploit isolato, sono ormai un paio di annate che ha perso smalto. La sedicesima posizione è in linea con il rendimento standard stagionale.

Italia maschile curling, 6,5: la sconfitta all’extra-end contro la Germania, rivale diretta per la qualificazione alla semifinale, ha un po’ smorzato la grande vittoria del mattino contro la Gran Bretagna. Decisivo l’errore di Joel Retornaz in chiusura del decimo end, quando gli azzurri sembravano ormai ad un passo dai 2 punti decisivi per la vittoria.

Amedeo Bagnis (skeleton), 7: nelle ultime quattro Olimpiadi, un padrone di casa nel singolo maschile era almeno salito sul podio (vincendo l’oro nel 2010, 2014 e 2018). Questa volta, purtroppo, il fattore pista casalinga non si è rivelato decisivo. Amedeo Bagnis ha commesso qualche errorino qua e là nell’arco delle quattro manche e, soprattutto, non aveva a disposizione i materiali più performanti. Resta un quinto posto di alto rango, ma anche un pizzico di amarezza.

Daniel Grassl (pattinaggio artistico), 5: serviva il programma libero della vita per cullare il sogno di una medaglia, e non è detto che sarebbe stato sufficiente. Sporca invece la sua prova con diversi errori ed imprecisioni. Perde posizioni rispetto al corto, ma conclude comunque in top10.

Nazionale femminile hockey ghiaccio, 9: onore alle azzurre per la grandissima e storica Olimpiade disputata. Hanno portato per la prima volta l’Italia tra le migliori otto squadre del pianeta. Un’impresa da non dimenticare. La sconfitta netta contro gli Stati Uniti era prevedibile, ma per un tempo la compagine tricolore ha persino retto il confronto con le favorite all’oro.