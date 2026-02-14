LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA: Nikaido ‘Re’ della prima serie, ancora grande Bresadola!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:50 START LIST SECONDA SERIE LH OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026!

Hektor Kapustik – SVK – −32.8 Danil Vassilyev – KAZ – −32.7 Anze Lanisek – SLO – −31.8 Pius Paschke – GER – −31.4 Giovanni Bresadola – ITA – −31.3 Felix Hoffmann – GER – −31.2 Artti Aigro – EST – −31.2 Vilho Palosaari – FIN – −29.9 Kevin Bickner – USA – −29.0 Naoki Nakamura – JPN – −27.8 Sandro Hauswirth – SUI – −27.1 Kamil Stoch – POL – −26.9 Niko Kytosaho – FIN – −26.4 Tate Frantz – USA – −24.2 Valentin Foubert – FRA – −23.7 Andreas Wellinger – GER – −23.5 Gregor Deschwanden – SUI – −20.9 Johann Andre Forfang – NOR – −20.8 Pawel Wasek – POL – −20.4 Ryoyu Kobayashi – JPN – −19.1 Philipp Raimund – GER – −18.8 Antti Aalto – FIN – −17.9 Ilya Mizernykh – KAZ – −17.0 Stephan Embacher – AUT – −15.0 Vladimir Zografski – BUL – −14.7 Jan Hoerl – AUT – −12.3 Kacper Tomasiak – POL – −12.2 Kristoffer Eriksen Sundal – NOR – −9.0 Domen Prevc – SLO – −7.0 Ren Nikaido – JPN – 0.0

19:45 Rischia di essere il grande deluso dei Giochi Domen Prevc, che ha vinto sì l’oro a squadre miste, ma che non vincerà, se Nikaido non concederà la chance, nessun oro individuale.

19:41 Alle ore 20:00 scatterà la seconda serie.

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA SERIE:

Ren Nikaido – JPN (0.0)

Domen Prevc – SLO (−7.0)

Kristoffer Eriksen Sundal – NOR (−9.0)

Kacper Tomasiak – POL (−12.2)

Jan Hoerl – AUT (−12.3)

Vladimir Zografski – BUL (−14.7)

Stephan Embacher – AUT (−15.0)

Ilya Mizernykh – KAZ (−17.0)

Antti Aalto – FIN (−17.9)

Philipp Raimund – GER (−18.8)

Ryoyu Kobayashi – JPN (−19.1)

Pawel Wasek – POL (−20.4)

Johann Andre Forfang – NOR (−20.8)

Gregor Deschwanden – SUI (−20.9)

Andreas Wellinger – GER (−23.5)

Valentin Foubert – FRA (−23.7)

Tate Frantz – USA (−24.2)

Niko Kytosaho – FIN (−26.4)

Kamil Stoch – POL (−26.9)

Sandro Hauswirth – SUI (−27.1)

Naoki Nakamura – JPN (−27.8)

Kevin Bickner – USA (−29.0)

Vilho Palosaari – FIN (−29.9)

Artti Aigro – EST (−31.2)

Felix Hoffmann – GER (−31.2)

Giovanni Bresadola – ITA (−31.3)

Pius Paschke – GER (−31.4)

Anze Lanisek – SLO (−31.8)

Danil Vassilyev – KAZ (−32.7)

Hektor Kapustik – SVK (−32.8)

19:38 Squalificato Tschofenig, la gara perde un potenziale atleta in lotta per il podio.

19:37 Abbiamo una gara per il podio clamorosa! Ci sono 8/9 atleti per le posizioni dalla seconda alla terza. Per la vittoria, se non sbaglia, c’è solo Nikaido Ren!

CHE GARA! Prevc atterra a 138.5 metri e paga al cambio la bellezza di SETTE punti da Nikaido Ren. WOW!

19:33 No, non bene l’altro nipponico. Sono 131 metri appena appaiato a Raimund fuori dalla top 10. Ora Prevc.

NOVE PUNTI su Sundal. Ora Kobayashi e Prevc!

19.32 VOLAAAAA Nikaido Ren! Con telemark a 140 metri! Attenzione!

NOO! Malissimo Lanisek, lo sloveno tira fuori una clamorosa contro prestazione che gli vale una 28^ posizione in proiezione

19:31 Bene a sorpresa Tschofenig che atterra a 132.5 ed è sesto davanti a Raimund.

19:30 Sono 131 metri per Raimund, che si mette a meno 9.8 punti da Sundal.

19:29 Non eccelsa la misura di Hoerl, 134.5 metri che gli valgono la terza piazza a meno 3.3 punti da Sundal.

19:28 Male Hoffmann! Tocca a Jan Hoerl!

19:27 Grande salto di Embacher, che era in palla e atterra a 133.0 metri con telemark. Paga 6.0 da Sundal.

19:26 Molto, molto male Stefan Kraft, che è eliminato addirittura. Non una sorpresa però la sua debacle.

19:25 SUPER SUNDAL! Nuovo leader, che salto! Candidatura per il podio messa dal norvegese che ha ottenuto 136 metri e ha 3.2 punti su Tomasiak.

19:24 Zografski atterra a 133.5 metri ed è secondo a 2.5 da Tomasiak.

TOMASIAK! 133 metri con condizioni difficoltose, lo stile è ottimo: ha 4.8 punti di margine su Mizernykh!

19:22 Campione in carica è Marius Lindvik. Non lo sarà più tra un’oretta. Appena 123 metri e eliminazione per lui.

19:21 Nakamura atterra a 129 metri ed è undicesimo. Deludente il giapponese.

19:20 Forfang non lascia il segno, atterra a 129.5 metri ed 3.8 punti di ritardo da Mizernykh.

19:19 Foubert atterra a 127 metri e paga 6.7 punti dalla leadership.

19:19 Benissimo quindi le Olimpiadi di Giovanni, con due qualificazioni su altrettante competizioni individuali.

ZAJC! Che flop! Appena 123 metri e altro regalo a Bresadola, che entra nella seconda serie!

19:17 Paschke un decimo dietro a Bresadola!!! Ne manca una di posizioni per la seconda serie adesso.

19:16 Lo svizzero vola a 129.5 metri da stanga 15 ed avvicina il tempo di Mizernykh a meno 3.9 punti.

Il primo outsider: Gregor Deschwanden (SUI). Bronzo su NH.

19:14 La leggenda del salto Kamil Stoch atterra a 126.5 e si mette davanti a Bresadola.

19:13 Appena 123.5 punti per Colby, che è dietro a Bresadola e gli dà speranza!

Ne mancano 22.

19:12 Anche Kytosako davanti agli italiani e qualificato.

19:11 L’ex campione olimpico su trampolino grande Wellinger atterra a 127 metri, misura che vale una qualifica sicura. Bresadola sempre il 3° degli esclusi.

19:10 Aalto atterra a 131 e si mette in seconda piazza a meno 0.9 da Mizernykh.

19:09 Aigro di un decimo davanti a Bresadola.

19:08 Qualificato Pawel Wasek. Hanno abbassato la stanga di partenza e ciò potrebbe anche costare la qualificazione a Insam, probabilmente Bresadola sarà dentro (ne mancano 3 per essere nei 30).

19:07 Qualificato Pawel Wasek.

19:06 Bickner a 126.5 metri, ma da stanga 15. Davanti agli azzurri.

19:05 Eliminato Roman Koudelka e dietro sia a Bresadola (4°) che a Insam (8°).

19:04 Molto bene Myzernikh come misura, 140.5 metri! Il kazako paga l’atterraggio e ha solo 7.2 punti di margine sulla concorrenza. Si abbassa la stanga da 17 a 15!

19:03 Vassyliev dietro a Bresadola, appena, ma davanti ad Insam.

19:02 Alex Insam atterra a 128 metri con vento favorevole rispetto agli altri, solo sesto l’azzurro. Paga 14 punti dalla testa.

19:01 Dietro a Bresadola lo svizzero Felix Trunz.

19:01 Terzo posto per Bresadola che ha tirato forse fuori un altro salto da top 30.

19:00 BENE! 130.5 metri e buono stile.

Bresadola.

18:58 Kapustik (SVK) atterra a 131.5 metri ed è terzo a +8.6 da Frantz.

18:57 Gran salto di Frantz (USA) che atterra a 133 metri e si porta in testa con 5.7 punti di margine.

18:56 Sempre meno ai salti di Bresadola e Insam.

18:55 Hanno saltato i primi 10 atleti.

18:54 Paalosaari atterra a 131 metri ed è al comando con 5.0 su Chervet.

Abbassamento della stanga vicino?

18:53 Altro buon salto, di Chervet (FRA) che atterra a 128.5 metri ed ha 4 punti di margine su Ipcioglu.

18:52 Oltre il punto K Ipcioglu (TUR), nuovo leader con 1.9 punti davanti a Son (CHN).

18:51 L’altro romeno Cacina fa meglio di Cecon di 6 punti.

18:50 Kaimar Vagul (EST) fa meglio di Cecon con una misura di 125 metri e va in seconda piazza sostanzialmente ex aequo.

18:48 Spulber (ROU) e Ali Bedir (TUR) vanno dietro a Cecon.

18:47 Fa decisamente meglio il cinese Son che già potrebbe ambire a concludere nei 30 e quindi prendere parte alla seconda serie di salti.

18:46 Francesco Cecon atterra a 115 metri e totalizza 86.5 punti.

INIZIATA LA GARA SU TRAMPOLINO GRANDE!

18:43 Si parte! Aprirà la gara Francesco Cecon.

18:39 Kobayashi, Hoerl, Embacher, Forfang, Sundal, Lindvik, Tomasiak, Lanisek, Tschofenig, Deschwanden tutti potenziali outsider più per il podio che per la vittoria. Tra questi non c’è l’oro su NH Philipp Raimund, che nell’ultimo allenamento ha fatto molta fatica.

18:34 START LIST LH UOMINI MILANO-CORTINA 2026

Francesco CECON — ITA

Qiwu SONG — CHN

Mihnea Alexandru SPULBER — ROU

Muhammed Ali BEDIR — TUR

Kaimar VAGUL — EST

Daniel Andrei CACINA — ROU

Fatih Arda IPCIOGLU — TUR

Jules CHERVET — FRA

Vilho PALOSAARI — FIN

Enzo MILESI — FRA

Mackenzie BOYD-CLOWES — CAN

Vitaliy KALINICHENKO — UKR

Tate FRANTZ — USA

Yevhen MARUSIAK — UKR

Hektor KAPUSTIK — SVK

Giovanni BRESADOLA — ITA

Felix TRUNZ — SUI

Alex INSAM — ITA

Danil VASSILYEV — KAZ

Ilya MIZERNYKH — KAZ

Roman KOUDELKA — CZE

Kevin BICKNER — USA

Pawel WASEK — POL

Sandro HAUSWIRTH — SUI

Artti AIGRO — EST

Antti AALTO — FIN

Andreas WELLINGER — GER

Niko KYTOSAHO — FIN

Jason COLBY — USA

Kamil STOCH — POL

Gregor DESCHWANDEN — SUI

Pius PASCHKE — GER

Timi ZAJC — SLO

Valentin FOUBERT — FRA

Johann Andre FORFANG — NOR

Naoki NAKAMURA — JPN

Marius LINDVIK — NOR

Kacper TOMASIAK — POL

Vladimir ZOGRAFSKI — BUL

Kristoffer Eriksen SUNDAL — NOR

Stefan KRAFT — AUT

Stephan EMBACHER — AUT

Felix HOFFMANN — GER

Jan HOERL — AUT

Philipp RAIMUND — GER

Daniel TSCHOFENIG — AUT

Anze LANISEK — SLO

Ren NIKAIDO — JPN

Ryoyu KOBAYASHI — JPN

Domen PREVC — SLO

18:30 Domen Prevc favorito logico vista la stagione e l’ultimo salto di allenamento, in cui ha rifilato decimi a Nikaido Ren, che sembra l’alternativa allo sloveno più credibile.

18:25 Tra circa 20′ prenderà il via la prima serie della gara su trampolino lungo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Si assegna la seconda medaglia d’oro individuale per gli uomini volanti.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova su Large Hill delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il Salto con gli sci maschile, che oggi assegna il titolo olimpico sul trampolino lungo di Predazzo.

La gara più importante della carriera di Domen Prevc, che se vorrà coronare la stagione di assoluto dominatore che è stato capace di mettere sul tavolo con l’oro olimpico deve farlo oggi, altrimenti dovrà attendere le Olimpiadi del 2030. Il trampolino grande di Predazzo sulla carta è dalla sua parte, lui che già a settembre nelle gare su plastica aveva destato buoni segnali, ma oggi gli avversari non mancheranno.

Su tutti, gli Austriaci cercano riscatto, dopo che hanno chiuso fuori dal podio e senza medaglie le prime 3 competizioni andate in scena su trampolino piccolo, le due gare individuali e la prova mista. I tedeschi che non si chiamano Philipp Raimund non sembrano spaventare, anche perché si è scelto di lasciare comunque a casa Karl Geiger, che non aveva soddisfatto i criteri di qualificazione ma che era il teutonico più in palla poco prima dei Giochi.

Proveranno ad aggregarsi a Prevc anche il campione Anze Lanisek e Timi Zajc, presenti in quel magico oro in casa nella prova a squadre maschile ai Mondiali di Planica. Manca l’oro olimpico a tutti e tre, ma oggi sembrano esserci chance per sfatere il tabù per gli sloveni. Occhio ai giapponesi, che nelle persone di Nikaido Ren e Kobayashi Ryoyu sono anche loro da corsa per le medaglie sulla propedeutica carta. Lo sarà anche il 2005 polacco Tomasiak, argento su Normal Hill? Azzurri per la seconda serie con Bresadola (16° su NH) e Insam, con anche Cecon iscritto.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova maschile su trampolino grande delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di Salto con gli sci. La prima serie partirà alle ore 18:45, seconda serie alle 20! Vi aspettiamo!