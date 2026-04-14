Biathlon, Lisa Vittozzi: “Non escludo di puntare alla seconda Coppa del Mondo dopo il sollievo dell’oro olimpico”

Nei mesi scorsi, Lisa Vittozzi ha “chiuso il cerchio agonistico”, conquistando la medaglia d’oro olimpica dopo essersi già fregiata di quella iridata e aver vinto la Sfera di Cristallo nelle annate precedenti. Dunque, ha raggiunto la Triplice Corona, il massimo conseguimento ottenibile nel biathlon, mai realizzato da alcuna italiana e centrato solamente da nove donne nella storia.

Giunta all’età di 31 anni e con ben due “resurrezioni sportive” alle spalle, non sarebbe stato sorprendente se la sappadina avesse deciso di prendere strade differenti nella vita rispetto a quella dedicata agli sci da fondo e alla carabina. Un eufemismo per dire “ritiro”. Non sarà così, anzi. L’azzurra lo ha esplicitato in un’intervista al Corriere dello Sport, raccolta in occasione del momento in cui gli atleti italiani sono stati accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Mi sono sentita davvero serena solo dopo aver vinto l’oro olimpico. Ero motivata a riscattarmi dopo aver passato un’estate molto difficile e, se non ce l’avessi fatta, sarebbe stata una delusione. Ho lottato tanto contro la pressione, quella che mi ero creata da sola, e le aspettative altrui. L’oro olimpico è stato un sollievo.

Non avrei certo buttato via un argento o un bronzo, ma l’obiettivo era l’oro per poter dire, nel giorno in cui chiuderò la mia carriera, di aver completato il puzzle. Anche per questo l’estate non è stata facile. Sapevo di chiedere a me stessa qualcosa di possibile, ma difficilissimo”.

Già, ritiro. Quando avverrà? Ci si può aspettare Vittozzi impegnata nell’intero ciclo olimpico che comincerà a novembre e terminerà con i Giochi 2030, sulle Alpi francesi?“Quelle Olimpiadi sono ancora lontane. Ho imparato che un quadriennio passa rapidamente. Diciamo che prenderò una stagione per volta e non escludo di poter puntare ancora alla Coppa del Mondo”.

Così parlò la sappadina, facendo capire che bissare la Sfera di cristallo già conquistata nel 2024-25 non le dispiacerebbe affatto. Il chiodo, al quale appendere sci e carabina, aspetterà. Almeno un anno, ma anche lui dovrà capire il proprio destino. Forse, per cominciare a essere considerato, dovrà attendere il prossimo decennio…