Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: subito argento e bronzo per l’Italia!

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni / IPA Sport
# Paese O A B T.
1 Svezia 1 1 0 2
2 Svizzera 1 0 0 1
3 Italia 0 1 1 2
4 Norvegia 0 0 1 1
# Totale 2 2 2 6
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità