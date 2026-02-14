Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: possibili sorprese in arrivo. I pettorali di partenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Il programma e la startlist del gigante maschile delle Olimpiadi
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30.
I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini, che prenderà il via con il 21, Tobias Kastlunger, che partirà con il 30, e Giovanni Franzoni, che scenderà con il 31.
Saranno al cancelletto di partenza della prima manche 81 atleti in rappresentanza di 62 Paesi: attenzione alla squadra elvetica, che annovera tra le sue fila Marco Odermatt, Loic Meillard, Thomas Tumler e Luca Aerni, ma occhio anche al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
Il gigante maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via con la prima manche alle 10.00 (seconda run alle 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!