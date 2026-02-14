LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: altro giro, altro oro Francia? I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 15 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 7.5 km, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.45 ad Anterselva.

Gara secca e nervosa in cui dieci chilometri e due poligoni – uno a terra e uno in piedi – possono decidere tutto in una manciata di secondi. L’Italia va a caccia di riscatto e sogna la seconda medaglia della propria spedizione, affidandosi alle sue stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, affiancate da Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Le azzurre partiranno nella seconda metà della lista di partenza, un segmento che si preannuncia incandescente. In quella finestra temporale si concentrano infatti molte delle pretendenti al podio, rendendo probabile che la classifica si rivoluzioni proprio negli ultimi minuti di gara.

La Francia si presenta con ambizioni altissime: Julia Simon, già protagonista in questi Giochi, va a caccia del terzo oro, mentre Lou Jeanmonnot sogna il primo titolo individuale a cinque cerchi dopo essersi confermata tra le più solide al tiro nell’ultimo biennio. Attenzione anche a Justine Braisaz, atleta capace di accendere la gara sugli sci come poche altre.

La Germania risponde con un blocco compatto guidato da Franziska Preuss e Vanessa Voigt, mentre la Svezia schiera un terzetto temibile con Hanna Oeberg, Elvira Oeberg e Anna Magnusson. Senza dimenticare la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, chiamata a una prova di carattere, e l’austriaca Lisa Theresa Hauser, outsider di lusso che con uno “zero” al poligono può inserirsi nella lotta per le medaglie.

