Olimpiadi 2026, tutti i podi di venerdì 13 febbraio: sette titoli in palio

11 secondi fa

Nel Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, il cross femminile e l’halfpipe maschile di snowboard, i 10000 maschili di speed skating, la 10 km sprint maschile di biathlon, l’individuale maschile di pattinaggio artistico e l’individuale maschile di skeleton.

PODI VENERDÌ 13 FEBBRAIO OLIMPIADI 2026

SCI DI FONDO – 10 km tl maschile

BIATHLON – 10 km sprint maschile

SNOWBOARD – Snowboardcross femminile

SPEED SKATING – 10000 metri maschili

PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile

SNOWBOARD – Halfpipe maschile

SKELETON – Individuale maschile

