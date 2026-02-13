Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Olimpiadi 2026, tutti i podi di venerdì 13 febbraio: sette titoli in palio
Nel Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, il cross femminile e l’halfpipe maschile di snowboard, i 10000 maschili di speed skating, la 10 km sprint maschile di biathlon, l’individuale maschile di pattinaggio artistico e l’individuale maschile di skeleton.
PODI VENERDÌ 13 FEBBRAIO OLIMPIADI 2026
SCI DI FONDO – 10 km tl maschile
BIATHLON – 10 km sprint maschile
SNOWBOARD – Snowboardcross femminile
SPEED SKATING – 10000 metri maschili
PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile
SNOWBOARD – Halfpipe maschile
SKELETON – Individuale maschile
