LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sognano un’altra sfida alla pari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey maschile fra Italia e Finlandia, partita valida per il terzo turno del girone di questi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sfida, che si giocherà alla Arena Santagiulia, sarà l’ennesima partita difficile per la squadra azzurra.

L’Italia ha affrontato le prime due partite del torneo giocando alla pari contro due squadroni come quello svedese e slovacco. Anche nel secondo match del pool b gli azzurri hanno messo sul ghiaccio un’altra prestazione maiuscola, che però non è bastata per la vittoria. I troppi power play concessi e il secondo periodo passato quasi tutto in difesa sono costati la sconfitta per l’Italia, che però ha giocato un terzo tempo di assoluto carattere cercando il pareggio fino all’ultimo secondo.

La Finlandia è una squadra dalla qualità elevatissima e formata quasi esclusivamente da giocatori che militano in NHL; solamente il terzino Lehtonen infatti non gioca nell’importantissimo torneo nordamericano. 4 anni fa la nazionale finlandese, guidata dall’attuale allenatore azzurro Jukka Jalonen, sorprese il mondo alle Olimpiadi di Pechino riuscendo addirittura a strappare l’oro! I nordici hanno perso la prima partita del torneo contro la Slovacchia compromettendo in parte la qualificazione diretta ai quarti, ma nel secondo turno ha battuto la Svezia.

Per come è strutturato il torneo maschle tutte e 12 le partecipanti non concluderanno la loro esperienza al termine del girone. Le prime tre dei rispettivi pool e la migliore seconda approderanno ai quarti di finale, mentre tutte le altre saranno costrette a giocarsi la possibilità di accedere a questo turno attraverso un play off aggiuntivo. Sia per la Finlandia, che può ancora ambire al passaggio diretto dopo la vittoria sulla Svezia, che per l’Italia questo match è importante per capire il proprio futuro nel torneo; anche la differenza reti o i gol fatti possono determinare un tabellone più agevole o complesso.

La partita fra Italia e Finlandia, match fondamentale per entrambe le squadre per il prosieguo del torneo, si giocherà all’Arena Santagiulia di Milano e comincerà alle 16.40. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento e forza azzurri!