LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: miglior tempo per il Canada, attesa per i 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.25 Al Milano Speed Skating Stadium è prevista ora una pausa di una mezz’oretta prima dell’inizio dei 500 metri maschili. L’appuntamento è quindi tra qualche minuto con i primi due atleti che partiranno alle 17.00.

16.23 Nelle semifinali sarà quindi Canada contro Stati Uniti d’America e Giappone contro Paesi Bassi. L’appuntamento per le semifinali è martedì 17 alle 14.52, con le finali che si terranno circa due ore più tardi.

16.21 Questa la classifica dei quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile:

1 Canada 2:55.03

2 Giappone 2:55.52 +0.49

3 Paesi Bassi 2:55.65 +0.62

4 Stati Uniti d’America 2:58.32 +3.29

5 Germania 3:0.52 +5.49

6 Belgio 3:01.33 +6.30

7 Cina 3:01.42 +6.39

8 Kazakhistan DNF

16.19 Miglior tempo per il Canada in 2:55.02. Eliminato il Belgio che chiude al sesto posto.

16.18 Il Canada inizia l’ultimo giro in seconda posizione con 85 centesimi di ritardo.

16.18 Aumenta il ritmo delle canadesi che girano in 13.99 e salgono in terza posizione. Lontane le belghe

16.17 Canada quinta al quinto intermedio, settimo tempo per il Belgio.

16.16 Partite!

16.15 Nell’ultima batteria sul ghiaccio Canada (Blondin, Maltais e Weidemann) e Belgio (Tas, van Elst e Vanhoutte)

16.14 Terzo posto per gli Stati Uniti d’America che chiudono a 2:58.31. Quarta posizione per Germania in 3:00.52

16.13 Inizia l’ultimo giro. Stati Uniti in terza posizione, Germania in quarta.

16.11 Quarto tempo per le americane al terzo intermedio, seste le tedesche.

16.10 Nella terza batteria sul ghiaccio Stati Uniti d’America (Birkeland, Bowe e Manganello) e Germana (Hofmann, Schloerb e Scholz)

16.08 Prima posizione per Giappone con un vantaggio di 13 centesimi di vantaggio sui Paesi Bassi. Lontana la Cina che chiude a 5.90 secondi.

16.07 A due giri dal termine il Giappone ha 95 centesimi di vantaggio sui Paesi Bassi.

16.06 Buona partenza delle nipponiche che al secondo intermedio hanno 1 secondo di vantaggi.

16.05 Ora sul ghiaccio Cina (Adake, Han e Li) e Giappone (Horikawa, Sato e Takagi)

16.03 I Paesi Bassi chiudono in 2:55.65 e mandano subito un messaggio alle avversarie, nonostante un brivido con Beune e Groenewoud che si ostacolano.

16.03 Ritirate le kazake. Inizia l’ultimo giro per le olandesi.

16.02 All’ottavo intermedio i Paesi Bassi passano in 1:56.94

16.00 Si parte! Inizia la prima batteria con Paesi Bassi e Kazakistan.

15.58 Si parte subito con una delle nazionali di punta. I Paesi Bassi saranno rappresentati da Joy Beune (W), Marjike Groenewoud (Y) ed Antoinette Rijpma-de Jong (B)

15.55 Questi gli accoppiamenti del torneo femminile dell’inseguimento a squadre femminile:

Paesi Bassi (C) / Kazakistan (F)

Repubblica Popolare Cinese (C) / Giappone (F)

Germania (C) / Stati Uniti d’America (F)

Canada (C) / Belgio (F)

15.52 Si preannuncia una gara spettacolare nei 500 metri maschili. Jordan Stolz va a caccia del bis dopo il successo dei 1000 metri di mercoledì. Non mancheranno gli avversari per l’americano, che partirà nella tredicesima batteria insieme a Jenning de Boo. L’olandese ha vinto l’argento sui 1000, convincendo in partenza. Attenzione anche a Damian Zurek e Wataru Morisighe. L’unico italiano al via sarà Jeffrey Rosanelli.

15.49 Le azzurre non sono riuscite a qualificarsi per il torneo olimpico. Il format prevede che le quattro nazionali con il miglior tempo avanzeranno ai quarti di finale, mentre le altre verranno inserite in finale C e finale D seguendo la classifica.

15.46 Si parte tra pochi minuti con i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile, dove non è presente l’Italia.

15.43 Doppio evento al Milano Speed Skating Stadium con i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile e i 500 maschili.

15.40 Buongiorno amici ed amiche di OA SPort e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed skating ai Giochi Olimpici d Milano Cortina 2026

