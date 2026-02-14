LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel, adesso serve maturità! Torna Fontana con la staffetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L’entusiasmo è ancora palpabile dopo la straordinaria medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella staffetta mista e l’argento di Arianna Fontana ma le polemiche non sono scemate in questi giorni. IIl ghiaccio torna protagonista ai Giochi di Milano Cortina 2026 con la terza giornata dedicata allo short track. Sabato 14 febbraio l’anello meneghino si accende nuovamente per una sessione che promette spettacolo e tensione, con l’Italia decisa a recitare un ruolo da protagonista davanti al proprio pubblico.

Grande attenzione sui 1000 metri femminili, dove si riparte dai quarti di finale. Riflettori puntati su Arianna Fontana, già capace di conquistare uno splendido argento nei 500 metri e ora determinata a proseguire la propria corsa verso un’altra finale olimpica. La distanza è diversa, le dinamiche cambiano e la gestione dei turni diventa fondamentale: nei 1000 serviranno lucidità tattica e capacità di evitare contatti, perché il livello della concorrenza è altissimo e ogni minimo errore può costare carissimo.

Accanto alla campionessa valtellinese ci saranno anche Elisa Confortola e Chiara Betti, pronte a giocarsi le proprie carte sia nell’individuale sia nella staffetta femminile, che entra nella fase delle semifinali. Un passaggio chiave, perché centrare l’atto conclusivo significherebbe tenere vive concrete ambizioni di medaglia in una specialità dove il lavoro di squadra e la precisione nei cambi fanno la differenza.

Sul fronte maschile, spazio ai 1500 metri, distanza tecnica e imprevedibile. In casa azzurra l’uomo più atteso è Pietro Sighel, desideroso di riscatto dopo la squalifica rimediata nei 1000 metri, un episodio che ha lasciato amarezza nel team italiano e che ha privato l’atleta di una possibile occasione da podio. La voglia di rivincita è forte e il trentino cercherà di trasformarla in energia positiva su una distanza che richiede pazienza e tempismo.

Con lui in pista anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, chiamati a farsi trovare pronti in batterie spesso caotiche e ricche di insidie. La terza giornata dello short track olimpico si annuncia dunque intensa e ricca di spunti: per l’Italia è il momento di alzare il ritmo e provare a lasciare un segno deciso sul ghiaccio di casa.

