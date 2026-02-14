LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Fumagalli e Margaglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.16 Altro sorpasso! Questa volta è la belga Meylemans che si migliora rispetto alle prime due manche dove aveva ottenuto l’ottavo posto e sale al sesto, superando Zhao e Tarbit.

18.14 Zhao non fa benissimo e commette molti errori, ma tanto basta per ottenere un totale di 2:53.00, tempo inferiore di soli tre centesimi rispetto a quello di Tarbit. Primo sorpasso della manche!

18.12 Sesto posto per la britannica che non fa meglio della sua compagna di squadra. Per il momento nessuna delle skeletoniste in gara ha recuperato una posizione.

18.11 Al secondo intermedio, Tarbit deve recuperare 67 centesimi da Flock.

18.09 Stoecker parte benissimo, la miglior in questo fino a qui, ma nel corso della discesa perde troppo terreno portandosi a poco più di un secondo di ritardo da Flocker. La britannica si è complicata la rincorsa al podio.

18.07 Ci sono 27 centesimi di tra lei e il terzo posto di Flock, con una distanza dalla vetta che è di 0.70 secondi. Per Neise, totale di 2:52.44 dopo le prime tre manche.

18.06 Neise, campionessa olimpica uscente, parte con uno svantaggio di 33 centesimi su Flock. La tedesca punta al podio.

18.05 43 centesimi di svantaggio, con Pfeifer che sembrava poter recuperare la seconda posizione. La tedesca deve accontentarsi di un 57.56 che sicuramente dovrà migliorare in quarta manche.

18.04 Solo sei centesimi di svantaggio per Pfeifer su Flock alla partenza.

18.02 Ventuno centesimi di svantaggio per Kreher che ha dominato la pista Eugenio Monti fino al terzo intermedio per poi perdersi in un finale che non le permette di superare Flock. Totale di 2:51.95 per lei. Adesso tocca a Pfeifer.

18.01 Ottimo, davvero ottimo il 57.26 di Flock che si porta ad un totale di 2:51.74.

18.00 Al via la manche dell’austriaca, che deve mantenere la vetta.

17.55 Ci siamo, aspettiamo la partenza di Flock che darà il via alla terza manche dello skeleton femminile.

17.53 Fuori dalle prime tre posizioni, a sperare di rientrarci, c’è la terza tedesca delle prime quattro posizioni: Hannah Neise, distante ventiquattro centesimi da Pfeifer.

17.50 Il podio, al momento, è composto dalle già citate Flock e Pfeifer rispettivamente prima e terza, ma con un’altra tedesca, Susanne Kreher, al secondo posto distante quattro centesimi dall’austriaca.

17.48 Flock, nella prima batteria, ha trovato il record della pista con un meraviglioso 57.22, poi battuto dalla tedesca Jacqueline Pfeifer che, nella sua seconda manche, ha trovato un tempo spaziale di 57.18, abbassando il record precedente di quattro centesimi.

17.45 Per il momento davanti a tutte, con l’obiettivo di restarci fino al termine della quarta manche, c’è l’austriaca Janine Flock.

17.43 Le due azzurre puntano ad abbassare i tempi di ieri, con Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio che sono rispettivamente quattordicesima e sedicesima al termine delle due manche iniziali.

17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della terza manche dello skeleton femminile.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due manche della gara dello skeleton singolo femminile valida per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Siamo arrivati alle battute finali, visto che al termine di queste due batterie verranno assegnate le medaglie più ambite da ogni atleta e che tutti sognano di vincere.

A rappresentare l’Italia, ci sono sempre loro: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio, le quali hanno concluso le prime due batterie rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto. Il loro obiettivo sarà quello di migliorare i propri tempi, con la speranza di guadagnare qualche posizione in più per la classifica finale: ovviamente le speranze di medaglia sono praticamente nulle, nonostante degli buoni tempi ottenuti.

A lottare per le prime tre posizioni, ci sono l’austriaca Janine Flock che, nella seconda manche è riuscita a resistere agli attacchi della tedesca Susanne Kreher, la quale al momento dista soli quattro centesimi da lei. Al terzo posto, al momento, c’è un’altra tedesca, Jacqueline Pfeifer che detiene il record della pista con un meraviglioso 57.18. Ad insidiarsi per il podio, ci sono Hannah Neise, terza tedesca nelle prime quattro posizioni, e le due britanniche Tabitha Stoecker e Freya Tarbit.

La quarta batteria inizierà alle 18.00 mentre la seconda è prevista per 19.35. Dobbiamo scoprire chi, tra le skeletoniste appena citate sarà la campionessa olimpica della disciplina ai giochi di Milano Cortina. Segui la gara in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!