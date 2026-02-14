LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: una vittoria per rilanciarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo una prima giornata complicata le azzurre tornano sul ghiaccio per provare a risalire la china della classifica.

L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani (alternate) ha iniziato il proprio torneo con due sconfitte. Le azzurre hanno esordito contro la Svizzera, venendo sconfitte 7-4, per poi arrendersi alla Corea del Sud per 7-2. I due incontri erano molto complicati con le italiane che hanno affrontato le numero 2 e le numero 3 del ranking mondiale.

Nel secondo incontro odierno l’Italia affronta la Svezia. La formazione svedese è rappresentata dal team della skip Anna Hasselborg ed è composto anche da Sofia Scharback (lead), Agnes Knochenhauer (second), Sara McManus (third) e Johanna Heldin (alternate). Le scandinave hanno iniziato il proprio torneo con tre vittorie contro Giappone (8-4), Stati Uniti d’America (9-4) e Danimarca.

L’incontro è previsto per le 19.05, orario di inizio della sessione serale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!