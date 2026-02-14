LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre prime a scendere sul ghiaccio oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, terzo impegno del round robin delle azzurre nel torneo olimpico di curling femminile. Azzurre chiamate ad una reazione d’orgoglio dopo aver ceduto le prime due partite del raggruppamento unico contro Svizzera e Corea del Sud. Stefania Constantini proverà a trainare le sue compagne di squadra dinanzi al pubblico di casa che l’ha già sostenuta nello splendido torneo misto.

Constantini sarà coadiuvata da Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis. Difficile già prima dell’inizio del torneo ipotizzare una qualificazione in semifinale delle azzurre, ma bisogna onorare l’evento casalingo fino alla fine. Inoltre un eventuale successo contro le asiatiche potrebbe far scattare una molla nella mente delle italiane, che ancora non sono in ogni caso spacciate. Servirà ritrovare compattezza dopo le prime due sconfitte che hanno caratterizzato l’inizio del torneo.

Cina che arriva al match invece sulle ali dell’entusiasmo. Wang Riu (skip), Han Yu (vice skip), Dong Ziqi e Jiang Jiayi hanno infatti battuto la Gran Bretagna nel loro primo incontro tenendo poi testa alla Svizzera. Sfida contro le elvetiche persa soltanto per 7-5 a testimonianza di una buona intesa ed un buon curling messo sul ghiaccio dalle asiatiche. Siamo ancora nella fase iniziale del girone ma chi uscirà sconfitta da questo incontro potrà salutare i sogni di gloria.

Italia-Cina, terzo impegno del round robin delle azzurre nel torneo olimpico di curling femminile, inizierà alle 9.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!