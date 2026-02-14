LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Norvegia in fuga! Le azzurre sognano per tre frazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.01: Al km 23.8 vantaggio enorme per la Norvegia, Finlandia a 1′, Svezia a 1’09”, Italia a 1’26”, a 1’39” Usa, Svizzera, Germnia

12.59: Sundling raggiunge Cassol e probabilmente la staccherà in salita. L’Italia ha sognato per tre frazioni, peccato per l’assenza di Gismondi

12.57: Ultimo cambio: Norvegia davanti, a 48″ Finlandia, a 57″ Italia, a 1’06” Svezia. Ora Cassol per l’Italia! Bravissima Di Centa

12.56: Sembra ancora pimpante Di Centa nell’ultima salita! Molto bene l’azzurra che tiene ancora indietro la Svezia

12.54: Italia sempre terza ma la Svezia si avvicina alle azzurre:

12.40: Di Centa raggiunte e supera Kaelin. Italia terza ma da dietro arriva Karlsson

12.46: Al km 18.7: Norvegia davanti, a 40″ Finlandia, a 45″ Svizzera, a 54″ Italia, a 1’10” Svezia con Karlsson

12.44: Al km 16.3: Norvegia davanti, a 26″ Finlandia, Svizzera, a 44″ Italia

12.41: Ora c’è Martina Di Centa per l’Italia. Sta piovendo molto forte

12.39: Al secondo cambio: Norvegia davanti, a 23″ Finlandia, a 25″ la Svizzera che ha recuperato tanto nel finale, a 34″ Italia con Ganz che ha perso qualcosa nel finale, Austria e Usa a 43″, Svezia a 1’18”

12.38: Davvero inaudito quello che è accaduto. La Svezia rischia di gettare al vento un oro he sembrava certo

12,36. INCREDIBILE!!! Cade Andersson e perde uno sci. Prosegue con uno sci soo perchè non riesce più ad attaccarlo

12.35: Bene Ganz in salita, è davanti a Niskanen. Al km 13. Norvegia davanti, a 11″ Svezia, a 16″ Italia, a 18″ Finlandia, a 23″ Austria, a 31″ Usa, Svizzera

12.33: Ganz si attacca a Niskanen e le due si avvicinano a Andersson

12.31: Andersson si mette all’inseguimento di Slind e stacca Ganz e Niskanen

12.29: Al k 11.2 Norvegia davanti, a 11″ Italia, a 12″ Svezia, a 17″ Finlandia, a 23″ Austria, a 31″ Usa, Svizzera

12.28: Ganz resiste al ritmo di Slind che sta operando il forcing in salita, Andersson si avvicina a Ganz

12.25: Al km 9.3 Norvegia davanti, a 3″ Italia, a 8″ Svezia, a 15″ Finlandia, a 18″ Austria, a 24″ Usa

12.24: Continua a spingere Slind per la Norvegia, Ganz a qualche metro, Andersson più indietro, in rimonta Niskanen

12.22: CADUTA DI EBBA ANDERSSON! Ora ci sono Italia e Norvegia davanti!

12.21: La buona notizia è che l’Italia ha indovinato i materiali

12.20: Andersson per la Svezia, Slind per la Norvegia, Ganz per l’Italia, attenzione a Niskanen per la Finlandia, la Germania ha 40″ di distacco al cambio

12.19: Al cambio Svezia, a 7″ Italia e Norvegia, a 9″ Austria, a 11″ Cechia, Finlandia, Usa, Canada

12.18: Incredibile! Svezia davanti, Italia seconda, la Norvegia si stacca, più indietro le altre squadre

12.16: Se ne vanno Svezia e Norvegia, a rincorrerle c’è proprio De Martin Pinter che si aggancia alla coppia di testa

12.15: Si staccano Francia e Germania in salita

12.14: Svahn fa il ritmo, gruppo allungato

12.10: Prima metà della prima frazione superata: Svizzera, Italia, Svezia, Francia. Gruppo di 12 in testa

12.09: Stadlober aumenta il ritmo, De Martin Pinter risponde con sci molto veloci

12.06: Svezia, Norvegia, Canada, Cechia, Italia al km 1.5. Gruppo di 14 in testa

12.05: Norvegesi in fondo al gruppetto con Fosnaes

12.04: Caduta che coinvolge Estonia, Australia e Slovenia nelle retrovie del gruppo.

12.03: C’è De Martin Pinter per l’Italia

12.01: Partita la gara

11.58: L’Italia si presenta al via con un quartetto giovane ma interessante. In apertura, in tecnica classica, toccherà a Iris De Martin Pinter, chiamata a dare subito stabilità alla squadra, seguita dall’esperienza di Caterina Ganz nella seconda frazione sempre in alternato. Il passaggio allo skating vedrà impegnata Martina Di Centa, con il compito di mantenere il contatto con le migliori, prima dell’ultima tornata affidata alla sprinter Federica Cassol, che potrebbe far valere le proprie qualità in caso di arrivo ravvicinato.

11.55: Germania, Finlandia, Svizzera e Stati Uniti dispongono di organici competitivi e potrebbero approfittare di eventuali cali o imprevisti. In una staffetta olimpica, dove i distacchi possono dilatarsi rapidamente ma anche ricucirsi grazie a scelte tattiche e cambi ben gestiti, l’equilibrio è spesso più sottile di quanto dica il pronostico.

11.52: La Norvegia rappresenta la principale antagonista. Tradizione, solidità tecnica e grande esperienza fanno delle biancorosse la rivale più accreditata nella corsa all’oro. Molto dipenderà dalle prime due frazioni in classico: restare a contatto con la Svezia prima del passaggio allo skating sarà fondamentale per giocarsi le proprie carte nel finale. Alle spalle delle due potenze nordiche si annuncia una battaglia serrata per il podio.

11.49: Tra dieci minuti circa inizia la staffetta 4×7.5 km femminile. Nevica, misto pioggia, in Val di Fiemme e dunque le condizioni della neve possono incidere in modo importante sull’andamento della gara

11.46: Il format resta quello tradizionale: due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, per una gara che richiede equilibrio, profondità e capacità di gestione nei cambi di ritmo. La nazione più attesa è senza dubbio la Svezia, che fin qui ha imposto la propria legge e si presenta con un quartetto di assoluto spessore. Le scandinave hanno dimostrato superiorità sia nelle prove distance sia nelle sprint e, sulla carta, partono un gradino sopra tutte: complete in ogni segmento, forti sia nelle frazioni di apertura sia in chiusura, possono contare su atlete abituate a reggere pressione e finali tirati.

11.43: La scena si sposta sulle prove a squadre. Dopo le affermazioni individuali che hanno illuminato le prime giornate – con la Svezia protagonista al femminile e la Norvegia capace di lasciare il segno al maschile – ai Giochi di Milano Cortina 2026 è il momento della staffetta 4×7,5 km donne, in p rogramma alle 12.00 sul tracciato tecnico e ondulato di Lago di Tesero, in Val di Fiemme.

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km femminile valida per ii Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica libera valida per ii Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si inizia a partire dalle ore 12.00. Buon divertimento!