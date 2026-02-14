FreestyleLive SportMilano Cortina 2026Sport Invernali
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli torna in gara dopo l’infortunio
Amici di OA Sport Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di sci freestyle, specialità big air femminile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Previsto uno spettacolo pirotecnico allo Snow Park di Livigno, in una gara che sarà contrassegnata dal grande ritorno di Flora Tabanelli.
Come sappiamo, la detentrice del titolo iridato è reduce da un periodo oltremodo complesso, contrassegnato dall’infortunio rimediato in allenamento nel mese di novembre. In tal senso la qualifica sarà particolarmente importante non solo per centrare un posto per la finale, ma anche per testare le sue condizioni, giocoforza influenzate dai tanti mesi di stop.
Ad inizio di questa rassegna a cinque cerchi, l’emiliana ha deciso di non prendere parte alla gara di slopestyle proprio per concentrarsi sull’amatissimo big air. Il contesto, il pubblico di casa e l’emozione di partecipare alla prima Olimpiade della sua carriera potrebbe aiutare Flora a farle gettare il cuore oltre l’ostacolo.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualificazioni di big air femminile valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Run dopo run, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 19:30. BUON DIVERTIMENTO!