LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: Vinatzer può rimontare, finale rovente nel curling

SCI ALPINO
La seconda manche inizierà alle 13.30.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
Fuori il finlandese Eduard Hallberg.
Giovanni Franzoni 24° a 3.94. Quello che ci aspettavamo.
Inizia un end che può rivelarsi spartiacque. Le azzurre devono attaccare nel tentativo di produrre due o più punti.
La classifica dopo i primi 30:
1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) —
2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.95
3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.57
4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89
5 Léo Anguenot (Francia) +1.91
6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.93
7 Stefan Brennsteiner (Austria) +2.00
8 Atle Lie McGrath (Norvegia) +2.01
9 Žan Kranjec (Slovenia) +2.11
10 Fabian Gratz (Germania) +2.28
11 Alex Vinatzer (Italia) +2.39
12 River Radamus (Stati Uniti d’America) +2.46
13 Patrick Feurstein (Austria) +2.54
14 Timon Haugan (Norvegia) +2.57
15 Anton Grammel (Germania) +2.64
Fuori Tobias Kastlunger. Aveva 0.98 di ritardo al primo intermedio.
Non riesce il miracolo a Wang Riu. Un punto cinese. Italia 4 Cina 5 dopo sette end.
Lo slovacco Adam Zampa è 17° a 2.72, ottima gara per lui.
L’estone Tormis Laine è ultimo a 4.92.
Lo svedese AX Swartz è 21° a 3.50.
L’americano Ryder Sarchett, un emergente, accusa ben 4.80 ed è 22°.
Gran tiro di Mathis, che riesce a promuovere con delicatezza la stone italiana limitando i danni. C’è un solo punto cinese in un groviglio di stone.
Fuori il norvegese Eirik Hystad Solberg.
Il tedesco Alexander Schmid è 19° a 2.92.
L’andorrano Joan Verdù è 18° a 2.77.
Timeout richiesto dalle italiane. C’è una stone azzurra in casa circondata da 4 pietre avversarie.
Il tedesco Anton Grammel è 15° a 2.64.
Siamo nel corso del settimo end. Cina che proverà a creare la mano nulla nel tentativo di far slittare l’hammer.
A De Aliprandini si è proprio sganciato lo sci come era accaduto in superG a Paris.
Fuori De Aliprandini, che ha perso lo sci sinistro. Aveva 1.56 di ritardo al secondo intermedio.
Irriconoscibile oggi il francese, che conclude ultimo a 4.87…E’ il turno di Luca De Aliprandini.
Va bene Stefania! Constantini riesce ad eseguire un non banale draw. Ci accontentiamo di un singolo punto ma rimaniamo con l’hammer negli end pari.
Feurstein 13° a 2.54. Attenzione ora al francese Alban Elezi Cannafferina. Può stupire…
La skip cinese si rifà immediatamente giocando un precisissimo freeze. Praticamente impossibile giocare per due punti, difficile anche evitare la mano rubata. Vediamo cosa si inventerà Stefania Constantini.
Gratz è 10° a 2.28, davanti a Vinatzer. Non è una sorpresa: sta crescendo. Ora l’austriaco Patrick Feurstein.
Fuori il belga Sam Maes, primo atleta ad uscire. Attenzione ora al tedesco Fabian Gratz.
Niente da fare oggi per l’austriaco Raphael Haaser, campione del mondo in carica. All’arrivo il distacco è di 3.54!
Italiane che giocano un end conservativo. La Cina sta riuscendo ad imbrigliarci, ultimi due tiri.
L’americano River Radamus è 11° a 2.46, appena dietro Alex Vinatzer.
Aerni 14° a 2.97. Adesso la pista si sta rovinando. Pinheiro Braathen ha sicuramente sfruttato egregiamente il pettorale n.1. Ma non è solo quella la causa di questi distacchi enormi.
In corso il sesto end in cui le azzurre avranno a disposizione l’ultimo tiro.
Il croato Filip Zubcic è 12° a 2.67. E’ il turno dello svizzero Luca Aerni.
Malissimo Vinatzer: decimo a 2.39. Anche lui, come altri azzurri, è entrato in forma troppo presto, addirittura a fine novembre/inizio dicembre. Da gennaio in poi, il crollo.
Il norvegese Timon Haugan non ha mai trovato fluidità: 10° a 2.57. Adesso il primo degli italiani: Alex Vinatzer.
Non sbaglia Wang Riu, punto cinese. Italia 3 Cina 4 a metà gara.
Anguenot quinto a 1.91. Distacco enorme, ma è in corsa per il podio.
Tumler quarto a 1.89. Dunque abbiamo tre svizzeri dietro l’irraggiungibile Pinheiro Braathen di questa prima frazione. Attenzione ora al francese Leo Anguenot.
Perfetta anche questa bocciata di Constantini. Due punti azzurri quando tocca alla skip cinese.
Niente da fare nemmeno per Kranjec: settimo a 2.11. L’unico a contenere i danni sotto il secondo è stato Odermatt. Tocca allo svizzero Thomas Tumler.
Brennsteiner è quinto a 2 secondi secchi. E’ il turno dello sloveno Zan Kranjec.
Ottima invece la bocciata di Elena Mathis. Giochiamo per costringere le nostre avversarie a marcare un punto.
Meillard è terzo a 1.57. Per le medaglie c’è spazio per tanti…Ora l’austriaco Stefan Brennsteiner.
Doppia bocciata pregevole di Dong Ziqi. L’obiettivo delle cinesi è ottenere una mano nulla in modo da conservare il martello nelle mani pari.
Odermatt è secondo a 95 centesimi. Ve lo avevamo detto: favorito, ma non troppo…Adesso è durissima per lui. Tocca allo svizzero Loic Meillard.
Schwarz addirittura quarto a 2.74! Momento della verità con lo svizzero Marco Odermatt.
Iniziato l’end che porterà alla pausa di metà gara. Per la Cina l’opportunità di giocare l’ultimo sasso.
Kristoffersen secondo a 1.93 da Braathen. Che distacchi! Vediamo l’austriaco Marco Schwarz.
SI! Non sbaglia Stefania Constantini, che esegue una bocciata scolastica a campo aperto. Due punti azzurri! Italia 3 Cina 3 dopo il quarto end.
McGrath incassa ben 2.01 da Braathen. Adesso il norvegese Henrik Kristoffersen.
Altra solida bocciata di Wang Riu, ma Constantini ha a disposizione un tiro agevole per portare a casa i punti del pareggio.
E’ un tracciato che potremmo definire banale. Buona manche per Braathen. Ora il norvegese Atle Lie McGrath.
Draw perfetto di Stefania Constantini. Ci sono due pietre azzurre a punto prima dell’ultimo tiro.
Iniziata la gara. In pista il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
Wang Riu non ha altra chance che bocciare una delle due stone italiane a punto. Tocca a Constantini.
Cielo completamente coperto e plumbeo, visibilità piatta.
Non arrivano errori da parte di una solida Han Yu. E’ il momento di Elena Mathis, che esegue un fantastico hit and roll nascondendo perfettamente la stone azzurra dietro la guardia.
Dopo essere stato messo in ombra dal connazionale Franjo Von Allmen, oggi lo svizzero Marco Odermatt, campione in carica, avrà l’ultima occasione di vincere un oro in questa edizione.
Piazziamo due guardie centrali spostate lateralmente sulla sinistra. Per ora c’è un punto cinese nel cuore della casa.
L’Italia vanta 3 medaglie alle Olimpiadi nel gigante maschile, tutti ori: Gustavo Thoeni nel 1972, Alberto Tomba nel 1988 e 1992. Tempi lontani e distanti dal grigiore attuale nelle discipline tecniche.
C’è bisogno dell’immediata reazione da parte delle italiane. Iniziato il quarto end in cui avremo a disposizione l’ultimo tiro.
Non sbaglia Wang Riu, che per ora sta vincendo il duello tra skip. Arrivano i due punti cinesi. Italia 1 Cina 3 dopo tre end.
I pettorali di partenza dell’Italia: 12 Alex Vinatzer, 21 Luca De Aliprandini, 30 Tobias Kastlunger, 31 Giovanni Franzoni.
Arriva la risposta di Han Yu, che spazza via la stone azzurra più vicina al centro facendo restare anche il punto cinese. Ultimi due tiri.
E difatti grazie ad una bocciata splendida di Mathis, una cosiddetta promotion-take out, abbiamo tre punti italiani in casa.
1 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA
2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
7 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
9 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
10 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA
11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
13 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
14 511983 AERNI Luca 1993 SUI
15 6532084 RADAMUS River 1998 USA
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
17 60261 MAES Sam 1998 BEL
18 202829 GRATZ Fabian 1997 GER
19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT
20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
21 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
23 20398 VERDU Joan 1995 AND
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
25 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR
26 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA
27 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE
28 390044 LAINE Tormis 2000 EST
29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
30 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA
31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN
33 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN
34 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
36 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
37 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR
38 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN
39 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
40 240168 URY Balint 2003 HUN
41 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
42 110545 HOLSCHER Tomas 2007 CHI
43 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
44 151425 MULLER Marek 2004 CZE
45 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
46 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
47 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA
48 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
49 110473 PIROZZI MAYER Nicolas 2002 URU
50 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
51 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
52 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
53 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL
54 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB
55 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB
56 520258 ONOL LANG Thomas Kaan 2007 TUR
57 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
58 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
59 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
60 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
61 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 BEN
62 120161 LIU Xiaochen 2002 CHN
63 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
64 540044 GAXIOLA Lasse 2008 MEX
65 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD
66 6533541 ALLEYNE Nikhil 2004 TTO
67 6294520 CECCARELLI Francis 2003 PHI
68 670120 KHOKHLOV Rostislav 2007 KAZ
69 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
70 962401 ABDI Fayik 1997 KSA
71 512863 WEIR Thomas 2008 RSA
72 450043 MINI Rafael 2008 SMR
73 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP
74 958809 YUNG Hau Tsuen Adrian 2004 HKG
75 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
76 6191274 GRAVIER Mathieu 2003 MAD
77 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
78 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
79 900014 WIEST Fabian 2008 THA
80 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
81 960902 LABORDE DIT PERE Issa Gachingiri 2007 KEN
La prima manche è stata tracciata da Miha Verdnik, allenatore della Slovenia.
Siamo già in un end cruciale, il terzo. Le azzurre devono provare a mettere pressione sulle avversarie.
Alle 10.00 la prima manche del gigante maschile.
Constantini non se la sente di rischiare e per evitare situazioni scomode evita di forzare accontentandosi del punto. Italia-Cina 1-1 dopo due end.
Cinesi che scelgono di giocare il freeze sulla pietra azzurra a punto. Scelta azzardata, con Constantini possiamo costruire qualcosa di interessante.
Ottima doppia bocciata di Marta Lo Deserto, ma non c’è ombra si stone italiane in casa.
In corso il secondo end in cui le azzurre avranno a disposizione per la prima volta l’ultimo tiro.
Erroraccio di Wang Riu, che pur non volendo sigla il punto cinese. Troppo lenta l’ultima bocciata della cinese, con la stone che per pochi cm resta nei cerchi. Italia 0 Cina 1 dopo il primo end.
Si viaggia verso una veloce mano nulla, siamo a tre tiri dal termine dell’end e lo spartito non cambia con le bocciate sull’unica pietra in casa.
Inizia l’incontro. Cina che avrà a disposizione il martello, ovvero l’ultimo tiro della mano.
Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis si apprestano a sfidare Wang Riu (skip), Han Yu (vice skip), Dong Ziqi e Jiang Jiayi
Alle 9.05 si parte con Italia-Cina femminile. Le azzurre tornano sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina per il terzo impegno del round robin
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad una nuova Diretta Live testuale dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.