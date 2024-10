LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos, possibile vento simile a ieri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La vittoria di Luna Rossa in gara-6 – La strambata di Vegliani – Il programma delle regate

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Louis Vuitton Cup, prosegue il serratissimo confronto tra Luna Rossa e INEOS Britannia nell’atto conclusivo del torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque di Barcellona si riparte da una situazione di perfetta parità: 3-3 dopo i primi tre giorni di gare, la serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) è più aperta che mai.

Oggi si disputeranno gara-7 e gara-8, il vento preannunciato alla vigilia dovrebbe spaziare tra i 13 e i 17 nodi, ma le previsioni si sono rivelate spesso sbagliate negli ultimi giorni e dunque bisognerà aspettare davvero l’inizio del pomeriggio per avere un quadro più preciso della situazione. Ricordiamo cosa prevede il regolamento: si può iniziare una regata soltanto se il vento soffia tra 6,5 e 21,5 nodi, al di sopra o al di sotto si procede con dei continui rinvii di cinque minuti.

Luna Rossa ha saputo recuperare da due situazioni molto difficili: ha vinto gara-4 dopo aver rotto una stecca della parte superiore della randa in prossimità di gara-3, si è imposto in gara-6 dopo aver perso la quinta regata a causa di un errore in partenza. I ragazzi dello skipper Max Sirena proveranno a mettere in difficoltà Ben Ainslie e compagni: se una delle due formazioni dovesse riuscire a vincere due regate si porterebbe sul 5-3, operando un break cruciale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Luna Rossa-INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, delle due regate in programma oggi pomeriggio (gara-7 e gara-8). Si incomincerà alle ore 14.10 con il primo confronto, poi a seguire (non prima delle ore 15.15) ci sarà spazio per il secondo testa a testa. Buon divertimento a tutti.