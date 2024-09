Luna Rossa-Ineos Britannia 3-3: altra grande reazione, la barca italiana impatta la serie!

Luna Rossa ha dettato legge nella gara-6 della finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha prontamente reagito dopo la sconfitta rimediata a inizio pomeriggio contro INEOS Britannia a causa di una brutta partenza e ha dominato il secondo confronto di giornata nelle acque di Barcellona.

James Spithill e compagni sono scattati in maniera brillante e hanno poi fatto la differenza nel secondo lato di bolina, surclassando gli avversari con una serie di virate brillanti e guadagnando il vantaggio necessario per controllare la situazione in una regata disputata sotto un vento che soffiava a 17-18 nodi e che ha portato il comitato a fare percorrere otto lati (quattro di bolina e quattro di poppa). Al traguardo il distacco è di 17 secondi.

Team Prada Pirelli ha replicato di carattere alla situazione di svantaggio, come aveva fatto ieri pomeriggio, quando aveva vinto gara-4 in seguito alla rottura di una stecca sulla parte superiore della randa che aveva nei fatti consegnato agli avversari il successo nel terzo atto del confronto. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno così pareggiato i conti nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette): 3-3, il testa a testa si sta facendo sempre più equilibrato, avvincente, appassionante e incerto.

Si tornerà in acqua già nella giornata di domani (martedì 1° ottobre) per altre due regate: sono previste gara-7 e gara-8, qualcuno riuscirà a spezzare l’equilibrio e ad avvicinarsi al successo che garantisce il diritto di fronteggiare i Kiwi? Il programma prevede poi gara-9 e gara-10 nella giornata di mercoledì 2 ottobre, poi le eventuali regate numero 11 e numero 12 sono previste venerdì 4 ottobre prima dell’eventuale bella di spareggio in calendario sabato 5 ottobre.

CRONACA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Luna Rossa gestisce nel miglior modo possibile la fase di pre-partenza, è alta verso la linea virtuale dello start, si separa dagli avversari e le due barche scattano appaiate. Il sodalizio italiano è più veloce in quel frangente, deve virare prima in posizione interna ma viaggia a 40 nodi contro i 37 dei britannici, passa in vantaggio di una ventina di metri e tiene di forza la propria prua davanti ai rivali.

James Spithill e compagni virano alla perfezione per andare a prendere il cancello, transitano con quattro secondi di vantaggio ed entrambi i contendenti passando sulla boa di destra, ma in avvio di poppa Team Prada Pirelli riesce a fare più velocità e prende un centinaio di metri di margine, chiudendo il lato con il vento alle spalle con sei secondi di margine.

I ragazzi dello skipper Max Sirena sono magistrali nel gioco delle virate che anima il secondo lato di bolina ed è proprio in quel frangente che tramortiscono Ben Ainslie e compagni, spedendoli indietro di 200 metri e chiudono il tratto con un margine di 12 secondi. Nella poppa successiva la situazione non cambia, Luna Rossa è impeccabile nelle strambate e detta legge con 13” di vantaggio a metà gara.

A quel punto Luna Rossa amministra la situazione con grande disinvoltura: 17” secondi di margine al quinto cancello, 13” al sesto, 19” al settimo, tocca i 400 metri di vantaggio e chiude la regata precedendo i rivali di 17 secondi, pareggiando così la serie e impedendo a INEOS Britannia di effettuare il tanto temuto break.