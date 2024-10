Spithill esalta Luna Rossa: “Una squadra di campioni. Gestita la pressione nella seconda regata”

Luna Rossa ha firmato un’autentica magia nella quarta giornata riservata alla Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo il bruttissimo incidente occorso nella prima regata del pomeriggio, con il pesante nose down e la barca che imbarcava acqua, i ragazzi dello skipper Max Sirena sono riusciti a riparare il guasto e a tornare in scena per il secondo confronto di giornata a Barcellona. Con lo scafo incerottato e dopo tanta paura, Team Prada Pirelli ha tramortito INEOS Britannia e ha pareggiato la serie sul 4-4.

James Spithill, timoniere insieme a Francesco Bruni, si è soffermato sul problema avuto dal sodalizio italiano nella prima regata del pomeriggio e ha elogiato tutta la squadra per avere risolto un guasto di quella caratura in così poco tempo: “Quando questi imprevisti continuano ad arrivare contro di noi e riesci a risolverli, significa che hai una squadra di campioni. Quando vedi che ancora una volta lo shore team, gli ingegneri strutturali saltano in barca e sono in grado di effettuare la riparazione, vuol dire che siamo tutti uniti: sono stati fantastici. Siamo stati impeccabili nella seconda regata“.

Il fuoriclasse australiano, capace di vincere la America’s Cup per ben due volte con i colori di Oracle, ha poi analizzato anche la prestazione offerta nel secondo confronto nelle acque di Barcellona, premiando la sagacia tecnica e tattica dell’intero equipaggio: “Veramente un grande, grande lavoro da parte di tutti. Non è stato così difficile stare davanti ad Ineos, ci abbiamo fatto un po’ l’abitudine. Loro hanno fatto un paio di tentativi, ma è importante sapere che il team sa reggere la pressione quando questo succede. È una cosa importante che il team sappia reagire così. Anche oggi abbiamo imparato tanto e guardiamo già alla prossima“.

I due equipaggi torneranno in mare domani (mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 14.10) per disputare altre due sfide, cruciali per l’esito dell’atto conclusivo al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Luna Rossa avrà a disposizione una barca riparata in maniera migliore e cercherà di fare la differenza contro Ben Ainslie e compagni, con la consapevolezza che una doppia vittoria avvicinerebbe in maniera pesante l’obiettivo.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI LUNA ROSSA