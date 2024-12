Nuoto, Sara Curtis e Sofia Morini approdano in semifinale nei 100 sl ai Mondiali in vasca corta

Due su due per l’Italia nelle batterie dei 100 stile libero donne, ad aprire la seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Nelle heat della gara regina Sara Curtis e Sofia Morini hanno centrato l’accesso alle semifinali che si terranno questo pomeriggio. Un andamento diverso quello delle due azzurre, con Curtis più convincente e Morini più sul filo, in attesa di capire se avesse conquistato il pass per il penultimo atto o meno.

La giovane piemontese ha nuotato vicina al suo personale di 52.37, stampando un crono da 52.51 stamane. Non perfetto il tuffo della classe 2006 del Bel Paese, brava però poi a recuperare. Un accesso alle gare pomeridiane tranquillo (settimo posto nell’overall) per l’allieva di Thomas Maggiora. Diverso, come detto, il rendimento di Morini che, autrice del primato personale ieri nella staffetta 4×100 sl di 52.55, non è stata in grado di replicare.

Il crono di 53.02 l’ha messa a rischio fino alla fine e infatti la 21enne tricolore è rientrata nel novero della top-16 con l’ultimo tempo utile. Un’occasione per fare meglio nelle semifinali e magari provare a qualificarsi per l’atto conclusivo. Un proposito da condividere con Curtis.

Batterie che hanno confermato lo strepitoso momento di formata di Gretchen Walsh. Protagonista ieri due record del mondo in fila nei 50 farfalla e anche della 4×100 statunitense con altro “WR”, Walsh ha impressionato con le sue subacquee, sfruttando alla perfezione le proprie caratteristiche da vasca corta. Il tocco alla piastra è stato di 51.64, unica nell’overall ad abbattere il muro dei 52″. Alle sue spalle ci sono le atlete più attese, ovvero la rappresentante di Hong Kong, Siobhán Bernadette Haughey (52.12), la britannica Freya Anderson (52.27) e l’altra americana Kate Douglass (52.27). Ne vedremo delle belle nella sessione serale.