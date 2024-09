‘La strambata’ di Vegliani: “Sorpassi difficili, Luna Rossa può provarci. 6-6 probabile, Ainslie aggressivo per un motivo”

UNA CONSIDERAZIONE SULLE REGATE DI OGGI

Luna Rossa ha fatto 400 metri in meno nella seconda regata. Io penso che se è davanti al primo o al secondo incrocio, siano imbattibili, possono anche permettersi di fare un piccolo errore come nella strambata di ieri nell’ultima poppa. Se gli inglesi fanno un errore, invece, difficilmente restano davanti.

L’IMPORTANZA DI PASSARE IN VANTAGGIO

Bisogna iniziare a vincere la prima regata di giornata. Ti lascia l’amaro in bocca perdere quella iniziale. Comunque di sicuro pareggiare è stato fondamentale, perché trovarsi a -2 non è bello.

L’ERRORE IN PARTENZA DI LUNA ROSSA NELLA PRIMA REGATA

Hanno fatto un errore dovuto alle turbolenze di Ineos, che era troppo vicina. Forse erano obbligati a fare quella manovra. L’errore non è stato lì, ma 10-20 secondi prima. Ben Ainslie è stato bravo a creare quella situazione. Sono finiti nelle turbolenze dell’aria e anche dell’acqua.

LUNA ROSSA MENO AGGRESSIVA DEGLI INGLESI IN PARTENZA

Se Luna Rossa è davanti al primo o al secondo incrocio, diventa imbattibile. Per questo in partenza è meno aggressiva. Nella prima regata Luna Rossa ha sempre impensierito Ineos, aspettando il momento critico. Gli italiani sono molto convinti della potenzialità del loro mezzo. Ben Ainslie sa che potrebbe avere quel pizzico di velocità in meno, quindi ha un approccio più aggressivo in partenza. Queste però sono solo sensazioni nostre. Luna Rossa, quando ha perso la regata, è stata molto più vicina.

L’EQUILIBRIO REGNA SOVRANO

Nella vela vince chi sbaglia di meno. Queste regate lo stanno dimostrando, perché le barche sono molto vicine come performance.

UN 5-3 SAREBBE DECISIVO PER CHIUDERE LA SERIE?

Non è detto perché ce lo stanno dimostrando queste regate: la rimonta sarebbe ancora possibile per l’una e per l’altra. Questo vento tra 15-20 nodi è stato predominante finora. Sarei curioso di vedere una regata con 10-12 nodi. Le regate hanno smentito che Ineos fosse superiore con vento forte. Da capire con vento medio quali sarebbero le differenze tra le barche.

IL SORPASSO SEMBRA IMPOSSIBILE QUANDO SI È DIETRO

È molto difficile che queste due barche riescano a sorpassarsi oltre la terza virata del primo lato. L’unica barca che ha dimostrato di poter provare a superare è Luna Rossa, si era visto anche con i neozelandesi.

MEGLIO LA SECONDA PARTENZA PER LUNA ROSSA

La seconda partenza è stata pari, poi Luna Rossa ha azzeccato la strategia e la tattica.

LUNA ROSSA MEGLIO DI BOLINA, INEOS DI POPPA?

Questa è una impressione che ho già avuto, però fai più la differenza di bolina. Nel match race conta di più, inoltre è il lato che dura di più.

LO STATO D’ANIMO DI BEN AINSLIE

Ben Ainslie sa benissimo, come lo sanno i nostri di Luna Rossa, che vincere questa finale di Louis Vuitton Cup sarà una roba eroica. Ieri era arrabbiato perché era stato rimbalzato dalla giuria, oggi sembrava tornato nei ranghi.

L’IPOTESI 6-6

Se va avanti così, ci sono buone possibilità che si vada sul 6-6. Poi magari domani mi smentiscono.