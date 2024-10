Luna Rossa sconfinata: ripara la barca a tempo record e vince gara-8, il video dell’impresa contro Ineos

Luna Rossa si è resa protagonista di un’autentica magia che entrerà nella storia della Louis Vuitton Cup: dopo essere incappati in un pesantissimo nose down, finendo di forza con la prua in mare e imbarcando acqua tanto da danneggiare i pannelli attorno al fiocco e alcuni sistemi elettronici (come quello del vento e di controllo del volo), gli uomini dello skipper Max Sirena hanno riparato la barca a tempo di record e sono tornati in mare una quarantina di minuti dopo, riuscendo a vincere la successiva regata.

James Spithill e compagni hanno firmato un’autentica impresa nel quarto pomeriggio dedicato all’atto conclusivo del torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: hanno riparato un guasto di grande importante, ricorrendo anche all’ausilio di uno “scotch” di ultima generazione (quelli che si usano in mare e che permettono di mettere una pezza a rotture e buchi), e poi di forza hanno sconfitto INEOS Britannia.

Il sodalizio italiano ha approfittato brillantemente della penalità inflitta agli avversari per un superamento di boundary in fase di pre-partenza, si è reso protagonista di uno scatto mirabolante, ha distanziato i rivali di un centinaio di metri, ha offerto una serie di manovre spettacolari nella prima parte di regata tenendo a bada Ben Ainslie e poi ha inflitto il colpo di grazia, trionfando in maniera perentoria e pareggiando sul 4-4 la serie al meglio delle tredici regate.

I due equipaggi torneranno in acqua domani (mercoledì 2 ottobre) per altre due sfide di enorme importanza, visto che la prima compagine che riuscirà a infilare sette successi si guadagnerà il diritto di fronteggiare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Di seguito il VIDEO della vittoria di Luna Rossa contro INEOS Britannia nella gara-8 della finale di Louis Vuitton Cup, dopo l’incredibile incidente occorso in gara-7

VIDEO LUNA ROSSA BATTE INEOS DOPO L’INCIDENTE

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI LUNA ROSSA