Luna Rossa-Ineos, quando le prossime regate? Orari, tv, programma, streaming

Luna Rossa e INEOS Britannia sono in perfetta parità nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il tabellone recita 3-3 al termine della terza giornata di regate nelle acque di Barcellona: il sodalizio britannico si è imposto nel primo confronto del pomeriggio, ma la compagine italiana ha prontamente reagito nel secondo testa a testa e ha così riacciuffato gli avversari.

La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) si sta rivelando estremamente equilibrata, appassionante e avvincente. Il botta e risposta tra le due contendenti è più serrato che mai ed è decisamente incerto: non c’è un acclarato vantaggio per una delle due pretendenti, la sensazione è che chi riuscirà a vincere due regate di fila potrà davvere compiere un passo fondamentale verso il successo finale e il diritto di fronteggiare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo.

Luna Rossa e INEOS Britannia torneranno in acqua nella giornata di martedì 1° ottobre per disputare altre due regate: gara-7 è in programma alle ore 14.10, mentre gara-8 è prevista a seguire (non prima delle ore 15.15, naturalmente potrebbero esserci dei ritardi in base alle condizioni meteo). Le previsioni della vigilia parlano di vento a 13-17 nodi, dunque la situazione ideale per dare vita a due sfide fondamentali per l’economia dell’intera competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate tra Luna Rossa e INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Martedì 1° ottobre

Ore 14.10 Gara-7: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-8: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.