VIDEO Luna Rossa, incidente terribile: la prua sprofonda, barca sommersa dal mare

Luna Rossa è incappata in un terribile incidente durante la gara-7 della finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Al termine del primo lato di bolina, dopo aver operato la virata al cancello con un solo secondo distacco da INEOS Britannia, lo scafo italiano si è purtroppo reso protagonista di un nose down: la prua è piombata di forza in acqua e la barca è stata sommersa dal mare.

L’episodio è dovuto a un malfunzionamento del foil sottovento: dopo la virata e l’inizio del primo lato di poppa, l’arm non scendeva più in acqua e Francesco Bruni ha dato il corretto comando di togliere l’automatico. Lo schianto è stato inevitabile e ha provocato gravi conseguenze sullo scafo: i coperchi nei pressi del fiocco si sono staccati e l’acqua è entrata dove si trovano dei sistemi elettrici, come quello di controllo del volo e quelli riguardanti il vento.

Luna Rossa si è fermata, mentre INEOS Britannia continuava a regatare e incamerava il punto del successo dopo che il sodalizio italiano è stato squalificato (il gommone con lo shore team a bordo si è affiancato quando i britannici stavano percorrendo il quinto degli otto lati). Ben Ainslie e compagni si sono issati sul 4-3 nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette), mentre gli uomini dello skipper Max Sirena si sono prodigati in una riparazione a tempo di record.

L’intero equipaggio era nei pressi dello scafo per tappare i buchi e risolvere le criticità tecniche, con il chiaro intento di poter disputare gara-8 alle ore 15.15: la barca non sarà nelle condizioni ideali, servirà una grande impresa per pareggiare i conti ed evitare che INEOS Britannia si issi sul 5-3. Quello odierno è il terzo problema di affidabilità occorso a Luna Rossa in questa campagna dopo la stecca della randa rotta domenica pomeriggio e la rottura del carrello della randa nella semifinale contro American Magic.