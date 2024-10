Bruni profetico dopo l’incidente di Luna Rossa: “Non sarà bella o buona come prima, ma sarà efficiente”

Luna Rossa ha riscontrato dei problemi con un foil in occasione della virata che chiudeva il primo lato di bolina nella gara-7 della finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. L’arm non riusceva più a scendere in acqua e così lo scafo italiano è incappato in un bruttissimo incidente: la prua si è schiantata di forza in mare e la barca ha incominciato a imbarcare acqua.

Un vero e proprio disastro dopo un serrato testa a testa contro INEOS Britannia, che dopo la criticità riscontrata dal sodalizio tricolore ha continuato a navigare e ha marcato il punto valso il 4-3 nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Gli uomini dello skipper Max Sirena sono stati chiamati a una riparazione a tempo di record per rimettere in acqua la barca in vista di gara-8 e cercare la grande impresa.

Era già successo domenica pomeriggio dopo la rottura della stecca nella parte superiore della randa, ma questa volta il danno sembrava decisamente più grave e difficilmente rimediabile in così poco tempo. James Spithill e compagni sono stati eccezionali, riuscendo a viaggiare con uno scafo incerottato e a battere l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, pareggiando così i conti nel confronto (4-4) e continuando a inseguire il sogno di fronteggiare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo.

Si sono così rivelate profetiche le dichiarazioni rilasciate dal timoniere Francesco Bruni dopo gara-7, in seguito all’incidente occorso: “Il lavoro procede bene, sono ottimista che riusciremo a disputare la prossima regata. Forse la barca non sarà buona come prima, ma ci permetterà di gareggiare. Forse non sarà così bella, ma sarà efficiente. Dovremo verificare che tutto funzioni bene. È difficile chiaramente farlo. Ma io penso che la barca andrà bene“. La barca non sarà stata buona come l’originale, ma ha saputo vincere in una situazione critica…

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI LUNA ROSSA