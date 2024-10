Max Sirena, l’umiltà del condottiero che ha partecipato in prima persona alla riparazione di Luna Rossa

È nel momento più critico, quando si è con le spalle al muro, quando l’ostacolo sembra insormontabile, quando tutto sembra ormai perduto che le grandi squadre hanno bisogno del proprio faro, in grado di illuminare la via per uscire dalle difficoltà e risorgere. Nelle situazioni più complicate, quando una criticità appare irrisolvibile, è necessario essere guidati da un faro lucente capace di segnare il passo e trascinarsi dietro tutta la sua ciurma.

In quei frangenti non occorre soltanto un uomo in cabina di regia a comandare e impartire ordini, ma c’è bisogno che quel leader si butti nella mischia in primissima persona e che agisca spalla a spalla con il suo team. Max Sirena si è letteralmente sporcato le mani, catapultandosi sullo scafo di Luna Rossa dopo il bruttissimo nose down avvenuto in chiusura del prima tratto di bolina della gara-7 della finale di Louis Vuitton Cup.

Un vero e proprio lupo di mare che ha sfoggiato tutto il suo spessore umano e la sua grinta trascinante, agendo da mestierante quando è invece il capo branco. Un problema ai foil aveva fatto impattare pesantemente la prua sul mare e la barca ha imbarcato dell’acqua, che poteva potenzialmente danneggiare anche delicati circuiti elettrici. Serviva una riparazione in tempi record per rimettersi in carreggiata e disputare la fondamentale gara-8, così il condottiero è salito a bordo munito di “scotch” di ultima generazione, forbici e nastro adesivo.

Usiamo termini comuni, ma chiaramente si parla di materiale estremamente tecnologico che viene utilizzato in mare quando si ha a che fare con rotture e buchi. Max Sirena si è messo a tagliare strisce e ad applicarle in prima persona sullo scafo insieme a tutti i suoi uomini: una riparazione a tempo di record, quaranta minuti per tornare in scena e riuscire a battere INEOS Britannia, impattando così la serie sul 4-4. Un vero e proprio esempio che ha dato stimolo all’intero equipaggio, guidandolo verso una grande impresa.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI LUNA ROSSA