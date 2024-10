L’affidabilità attanaglia Luna Rossa: nuovo problema contro Ineos, cos’è successo in gara-7. Finale sul 3-4

I problemi di affidabilità stanno purtroppo condizionando Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup. Dopo la rottura del carrello della randa nella semifinale contro American Magic e delle stecche nella parte superiore della randa alla vigilia della gara-3 della finale contro INEOS Britannia, una nuova criticità ha fatto capolino sullo scafo italiano nel corso di gara-7, incominciata sotto un vento che soffiava a 17-19 nodi.

In occasione della virata con cui si è chiuso il primo lato del tratto di bolina, quando Team Prada Pirelli era attardato di un solo secondo nei confronti dei britannici dopo un avvincente spalla a spalla (gli italiani avevano anche guadagnato una cinquantina di metri, salvo subire il sorpasso di misura dopo che gli avversari avevano saputo fare la differenza sulla separazione), i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno dovuto fare i conti con una disfunzione del foil sottovento.

Il timoniere Francesco Bruni ha chiesto di togliere l’automatico sui flap dei foil, l’arm non scendeva in mare e la barca è piombata di forza in acqua con la prua. Una spanciata pesante che ha anche danneggiato una parte dei pannelli nei pressi del fiocco, l’acqua è entrata dove si trovano anche diversi sistemi elettrici che potrebbero essersi danneggiati (sembra essere saltato lo strumento di controllo della distanza sull’acqua, lì sono presenti anche i sistemi del vento).

James Spithill e compagni hanno iniziato a controllare la criticità, mentre nel frattempo INEOS Britannia faceva regata solitaria. Quando il Challenger of Record era nel corso del quinto degli otto lati, il gommone si è avvicinato a Luna Rossa ed è arrivata la squalifica (il punto era nei fatti già assegnato). Ben Ainslie e compagni si sono così issati sul 4-3 nella serie al meglio delle tredici regate che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

INEOS Britannia ha già vinto due regate senza nei fatti duellare con Luna Rossa, che ora dovrà cercare di risolvere rapidamente questo problema: Bruni ha confermato che sono pronti per disputare gara-8 alle ore 15.15. L’obiettivo è pareggiare prontamente i conti come fatto domenica dopo il problema alla randa e ieri dopo un errore in partenza, evitando di fare volare i rivali sul 5-3.