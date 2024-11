SailGP, la Nuova Zeland di Burling vince la prima tappa a Dubai. L’Italia di Ruggero Tita chiude ultima

La Nuova Zelanda ha vinto la prima tappa del SailGP, il prestigioso circuito velico dal ricco montepremi ideato da Russell Coutts e giunto alla sua quinta edizione. Il sodalizio guidato da Peter Burling, timoniere capace di vincere tre America’s Cup con i Kiwi, si è imposto nelle acque di Dubai (Emirati Arabi Uniti), regolando nella finale a tre la Gran Bretagna di Dylan Fletcher e gli USA di Taylor Canfield.

All’atto conclusivo sono state ammesse le prime tre classificate della graduatoria formatisi dopo la disputa di cinque regate di flotta (tre ieri, due oggi). La Nuova Zelanda aveva primeggiato in gara-4 davanti a Spagna e Gran Bretagna, mentre la Danimarca aveva fatto sua la gara-5 davanti a USA e Gran Bretagna. La Nuova Zelanda aveva così chiuso al comando con 37 punti davanti a Gran Bretagna (34) e USA (32), mentre Spagna (32), Australia (32), Canada (25), Danimarca (23), Germania (22) e Svizzera (22) erano rimaste fuori dalla lotta per il podio.

L’Italia ha concluso all’undicesimo e ultimo posto: il debutto del Bel Paese in questa manifestazione è stato decisamente sottotono e i risultati sono stati deludenti, ma ci sarà modo per prendere più confidenza con questo tipo di imbarcazioni e crescere sotto il profilo agonistico nei tanti appuntamenti del 2025. L’equipaggio sponsorizzato da Red Bull punta a ottenere risultati di primaria importanza in questa kermesse e i dati raccolti in questa tappa serviranno a migliorarsi.

Il timoniere Ruggero Tita, due volte Campione Olimpico di Nacra 17 e nell’orbita di Luna Rossa (potrebbe essere il timoniere del sodalizio tricolore nella prossima edizione della America’s Cup, ha faticato insieme ai propri compagni di squadra nelle due regate odierne: undicesimo posto in gara-4 e nona piazza in gara-5, chiudendo così la trasferta in Medio Oriente con cinque punti all’attivo, alle spalle anche del Brasile (10), l’altra esordiente di turno.