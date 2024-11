LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: seconda giornata, Tita ci riprova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della quinta edizione della SailGP, circuito velico internazionale dedicato ai catamarani F50. A Dubai (Emirati Arabi Uniti) va in scena l’appuntamento inaugurale della stagione 2024-2025. Se nella giornata di ieri abbiamo assistito alle prime regate, quest’oggi il programma presenta altre due gare e la final race che decreterà l’imbarcazione vincitrice della tappa inaugurale del campionato.

Dopo la prima giornata di gare, al comando della classifica troviamo l’Australia di Tom Slingsby, vincitrice dell’ultima regata, con la Nuova Zelanda che incalza gli aussie a una sola lunghezza di distacco. Le due compagini oceaniche hanno ben cinque punti di margine su Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, appaiate a quota 18 punti in terza posizione.

Nella giornata di ieri, ha fatto il suo debutto storico nella competizione l’Italia. L’imbarcazione azzurra, timonata da Ruggero Tita, non ha avuto un avvio semplice, ottenendo come miglior risultato un nono posto in gara-3. Un inizio del genere era preventivabile, ma nonostante ciò gli azzurri hanno mostrato comunque buoni segnali. C’è ancora molto da lavorare, ma già da quest’oggi la formazione tricolore vorrà cercare di centrare dei risultati migliori per chiudere al meglio la prima avventura e avvicinarsi con più fiducia ai prossimi appuntamenti stagionali.

