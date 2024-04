Giro d’Italia 2024: ventunesima tappa Roma-Roma. Percorso, data e altimetria: si chiude con la passerella nella Capitale

Il Giro d’Italia 2024 arriva al suo termine. La perfetta passerella finale che porterà alla conclusione della Corsa Rosa, che per il secondo anno consecutivo terminerà a Roma. Dopo tre settimane finalmente si farà festa con tutti i vincitori delle varie maglie.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Domenica 26 Maggio

Roma – Roma, 125 km

PERCORSO VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Uno spettacolare circuito cittadino che attraverserà la Capitale. Un momento atteso non solo da chi vincerà il Giro d’Italia, ma per tutti quelli che avranno terminato la Corsa Rosa. I velocisti rimasti si contenderanno l’ultima vittoria e l’emozione di trionfare sul traguardo di Roma.

ALTIMETRIA VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

ORARI VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Ventunesima tappa – Roma – Roma, 125 km

Partenza: 15.35

Arrivo: 18.00 circa

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

LA PRIMA TAPPA VENARIA REALE-TORINO

LA SECONDA TAPPA SAN FRANCESCO AL CAMPO-SANTUARIO DI OROPA

LA TERZA TAPPA NOVARA-FOSSANO

LA QUARTA TAPPA ACQUI TERME-ANDORA

LA QUINTA TAPPA GENOVA-LUCCA

LA SESTA TAPPA TORRE DEL LAGO PUCCINI-RAPOLANO TERME

LA SETTIMA TAPPA FOLIGNO-PERUGIA (CRONOMETRO)

OTTAVA TAPPA SPOLETO-PRATI DI TIVO

NONA TAPPA AVEZZANO-NAPOLI

DECIMA TAPPA POMPEI-CUSANO MUTRI

UNDICESIMA TAPPA FOIANO DI VAL FORTORE-FRANCAVILLA AL MARE

DODICESIMA TAPPA MARTINSICURO-FANO

TREDICESIMA TAPPA RICCIONE-CENTO

QUATTORDICESIMA TAPPA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-DESENZANO DEL GARDA

QUINDICESIMA TAPPA MANERBA DEL GARDA-LIVIGNO

SEDICESIMA TAPPA LIVIGNO-SANTA CATERINA VAL GARDENA

DICIASSETTESIMA TAPPA SELVA DI VAL GARDENA-PASSO DEL BROCON

DICIOTTESIMA TAPPA: FIERA DI PRIMIERO-PADOVA

DICIANNOVESIMA TAPPA: MORTEGLIANO-SAPPADA

VENTESIMA TAPPA: ALPAGO-BASSANO DEL GRAPPA