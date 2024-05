Giro d’Italia 2024: Olav Kooij beffa Jonathan Milan nello sprint di Napoli

Finale scoppiettante per l’ultima tappa della prima settimana del Giro d’Italia 2024: sul bellissimo traguardo di Napoli è il colpo di reni a premiare Olav Kooij nei confronti di Jonathan Milan. Al secondo anno da professionista trentatreesima vittoria per il neerlandese, questa è la più bella della carriera, la prima in un Grande Giro. Resta ovviamente in Maglia Rosa Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Non c’è stata la grande battaglia che ci si aspettava per la fuga nella prima parte di gara. Sono andati via due compagni di squadra: la coppia della Polti-Kometa formata da Andrea Pietrobon e Mirco Maestri. I due non hanno guadagnato troppo sul plotone, vantaggio massimo leggermente maggiore ai 3′, con il plotone gestito dalla Alpecin-Deceuninck che ha controllato al meglio.

Sul GPM di Monte di Procida andatura alta per il plotone e diversi velocisti in difficoltà, tra i quali Tim Merlier. Sul successivo strappo di Lucrino spettacolare attacco di Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) che, assieme a Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Kevin Vermaerke (Team Dsm-firmenich PostNL) ed Ewen Costiou (Arkea-B&B Hotels) è andato a riprendere i fuggitivi della prima ora. Da dietro però si è organizzato il treno della Lidl-Trek che ha tenuto sotto controllo la situazione.

Alaphilippe e Costiou hanno preso un piccolo margine in coppia, staccando i contrattaccanti. Il due volte campione del mondo ha provato in ogni modo a resistere in solitaria, ma da dietro sono ripartiti gli scatti con una gran sparata di Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) a distruggere nuovamente il plotone.

Il campione ecuadoriano è riuscito a resistere fino agli ultimi 100 metri, ma la volata del gruppo è stata lanciata prima da Tadej Pogacar in Maglia Rosa, poi ancora una volta lunghissima da Jonathan Milan: l’azzurro in Maglia Ciclamino è riuscito a saltare Narvaez, ma si è dovuto arrendere al colpo di reni di Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Terza posizione per Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). In casa Italia nella top-10 anche Alberto Dainese, quarto, Andrea Vendrame, ottavo, e Davide Ballerini, nono.